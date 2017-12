Escolares de Baltanás y Villaviudas celebran la Navidad

La celebración del Festival Navideño es una cita habitual en Baltanás, donde los alumnos del centro de Educación Infantil y Primaria San Pedro se vuelcan con las actuaciones, preparadas con esmero durante varias semanas. Una cita a la que también se sumaron los alumnos del colegio Glicerio Martín, de Villaviudas. El festival comenzó con el villancico ‘Rodolfo el Reno’, a cargo de los alumnos de la etapa de Educación Infantil. Una actuación que arrancó los aplausos del numeroso público congregado por el desparpajo de los más pequeños.

Posteriormente, los alumnos del colegio de Villaviudas interpretaron ‘We wish you a Merry Christmas sing and dance’. Por su parte, los alumnos de primero de Educación Primaria recitaron una poesía y el villancico ‘El rock de los pastores’. El festival navideño continuó con la canción ‘Vivir mi vida’, de Marc Anthony, y la versión ‘Yo contigo, tú conmigo’, de Álvaro Soler y Morat. Otras actuaciones que hicieron las delicias del público congregado fueron ‘Remix Navidad’, la representación teatral ‘El selfi de Navidad’ (una curiosa representación del Belén viviente), ‘Striptease no se hace’ y el baile ‘The Spectre’.

Los alumnos del último curso, correspondiente a sexto de Educación Primaria, realizaron el baile ‘Shape of you’, además de presentar como auténticos profesionales el Festival Navideño. Como colofón, todos los alumnos acompañados de sus profesores interpretaron juntos ‘Feliz Navidad te deseo cantando’.

El cine cooperativa San Millán se quedó pequeño para acoger a las numerosas familias congregadas, que disfrutaron de una animada velada preparada con mucha ilusión por los más pequeños y sus profesores. Por su parte, la directora del colegio San Pedro, Celina Rebollo de Rozas, agradeció el cariño y la acogida de todos los cerrateños hacia el tradicional festival de Navidad, que ya es un clásico en la comunidad educativa, a la vez que transmitió los mejores deseos para el Nuevo Año 2018 que está a punto de comenzar.

Por su parte, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio San Pedro organizó una rifa navideña de diversos regalos entre todos los asistentes ala función infantil que se celebró en el cine San Millán de Baltanás.