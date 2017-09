El director de la prisión de Dueñas reconoce cuatro agresiones, no las 14 que denuncian los sindicatos Francisco Javier Díez, a la izquierda, junto al subdelegado del gobierno durante la celebración de La Merced. / Marta Moras La celebración de la patrona de los reclusos ha estado marcada por la tensión entre los sindicalistas y la dirección del centro MARCO ALONSO Dueñas Viernes, 22 septiembre 2017, 15:11

La celebración de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los reclusos, en el Centro Penitenciario La Moraleja ha estado marcada por las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, que han protagonizado una concentración a la puerta del centro mientras el director de la prisión, Francisco Javier Díez, se afanaba en asegurar a los medios que las condiciones laborales de los funcionarios son buenas. «Las condiciones de trabajo diario en el centro son mucho mejores que las que teníamos hace seis u ocho años. De hecho, en 2010 teníamos 1.800 internos y a día de hoy tenemos 885, casi 1.000 menos», señaló el director.

La principal demanda de los sindicalistas tiene a la seguridad en el trabajo de los funcionarios como caballo de batalla. Los sindicatos aseguran que en lo que va de año se han registrado 14 agresiones en La Moraleja, una información que el director de la prisión ha tachado de falsa. «Lo que dicen los sindicatos no es cierto. La estadística es clara y dice que hemos tenido solo cuatro agresiones, todas ellas leves, que no han acarreado baja laboral. Si yo hago una comparativa con los centros del estado español, hay 25 centros con más agresiones de las que hemos tenido en Dueñas. Eso es estadística puta y dura. Lo deseables que no hubiera ninguna, pero el Centro Penitenciario de Dueñas es un centro de máxima seguridad y albergamos internos con un perfil complicado, y este tipo de internos generan más conflictos que los módulos de respeto», aseguró Francisco Javier Díez.