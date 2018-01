Trece detenidos y cuatro investigados por estafa en la venta de libros a personas mayores La denominada Operación 'Bookstore' se ha desarrollado en Palencia, León, Valladolid, Madrid y Toledo EL NORTE Palencia Miércoles, 17 enero 2018, 12:17

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Palencia, comenzó la denominada operación 'Bookstore' en diciembre de 2016, después de recibir varias denuncias de una supuesta estafa en la venta de libros a domicilio, por vecinos de diversas localidades de Palencia.

Comerciales de una empresa de venta de libros a domicilio, acudían a los domicilios de personas de avanzada edad y les manifestaban, que ya que habían comprado colecciones de libros con anterioridad con otras empresas, que estaban obligados por el contrato de compra que habían firmado a adquirir su colección de libros, así que estas personas ante el temor de poder tener problemas legales compraban las colecciones de libros. Llegando en algún caso, los propios comerciales a manifestarles que los libros habían sido realizados por el Ministerio de Cultura, y que era una inversión, en la que había una bolsa de compradores que posteriormente eran los que adquirirán dichos libros.

Con la operación en marcha, otras denuncias que eran presentadas en distintos puntos de Castilla y León fueron incorporadas a la investigación, tras determinar la identidad de los autores de los hechos narrados en las denuncias, eran los mismos que estaban siendo investigados. En las denuncias, los métodos de venta en las colecciones de libros eran similares. Estos eran realizados en muchos casos por la misma empresa de venta de colecciones de libros, la cual tiene su sede social en la provincia de Valladolid y que llevaba operando unos tres meses, pero también se detectó esta misma operativa, por varios comerciales de otras empresas del sector, radicadas en diversos puntos de la geografía nacional (Toledo, Madrid).

Tras realizar una minuciosa investigación de los hechos, se realizó una entrada y registro en la empresa que se estaba investigando, interviniendo numerosa documentación, relativa a las estafas que habían sido denunciadas anteriormente.

El análisis de la documentación intervenida, permitió identificar nuevas víctimas y el número de denuncias por este tipo de estafas continuó, aumentando hasta un total de 30.

Durante la investigación se identificó a varias personas, que se identificaban como comerciales de empresas de ventas de libros a domicilio, pero que no trabajaban para estas empresas. Dichos comerciales acudían a los domicilios de sus víctimas para realizar una tasación de las colecciones de libros, donde les solicitaban una cantidad que rondaba los 500 euros, por realizar dicha tasación y les decían que posteriormente se pondrían en contacto con ellos ya que tenían un comprador para la misma. Realmente nunca llegaban a ponerse en contacto con ellos y los clientes, una vez que se percataban de la posible estafa, no podían ponerse en contacto con ellos, debido a que el nombre era falso y el número de teléfono que les aportaban no existía.

Hay que poner de manifiesto que las personas a las que los comerciales realizan estas ventas de colecciones de libros, eran personas de avanzada edad, que normalmente viven solas en zonas rurales. En muchas de las ventas no ofrecían únicamente los libros, sino que les obsequiaban con regalos de menaje del hogar. Se ha dado un caso de una persona que había adquirido varias colecciones de libros, sin saber leer ni escribir.

La investigación de la Policía Judicial de Palencia ha durado más de un año, culminando con la detención de 13 personas y la investigación de otras 4, por diversos delitos de estafa, en las provincias de León, Valladolid, Madrid y Toledo. Estas personas trabajaban en cinco empresas de venta de libros a domicilio. Durante la investigación se ha analizado abundante documentación, destacando más de mil contratos de compra de libros.

Las empresas de venta de libros a domicilio, es una actividad completamente legal, realizada por comerciales de empresas de libros, si bien en casos muy esporádicos, ciertos comerciales o personas que se hacen pasar por comerciales de estas empresas, pueden realizar estafas, por lo que la Guardia Civil aconseja que se realicen las siguientes actuaciones, antes de adquirir cualquier colección de libros de venta a domicilio.