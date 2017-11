Descubren en Palencia cinco nuevas especies de boletus El recién descubierto 'boletus pseudoluridus var. alutoceus'. Todos estos hallazgos son de especies no comestibles del denominado grupo 'de poros rojos' MARCO ALONSO Jueves, 30 noviembre 2017, 08:44

Los amantes de los hongos y las setas han vuelto a ver refrendada esa manida frase que dice aquello de que ‘no todo está escrito en lo referente a la micología’. Y es que, la Diputación de Palencia convocó a los medios para lo que iba a ser, en principio, la presentación del libro ‘Boletus de Poros Rojos’, en el que se recogen 42 especies con estas características. No obstante, la rueda de prensa sufrió un enorme giro cuando , explicó que había dado con varias especies que aún no habían sido catalogadas y que lo había hecho, precisamente en Palencia, dónde presentaba su nueva publicación.

Hasta cinco son los nuevos hallazgos de boletus que ha sacado a la luz López Cueto. El ‘cuprino’, el ‘luridus’ de la variedad ‘perioniense’, el ‘pilopurpureo’, el ‘pseudoluridus’ de la variedad ‘alutaceus’ y el ‘roseovinosus’. Esas son las nuevas especies que engrosan desde ayer la lista de boletus que se dan en el norte de Castilla y León, en general, y en la provincia de Palencia, en particular.

El micólogo y descubridor Martín López Cueto.

Una de las preguntas clave que surgieron durante la presentación apuntaba si estas nuevas especies eran comestibles o no, pero López Cueto no vio esa cuestión tan importante. «No son comestibles, pero eso para mí no es relevante. Soy de los que piensa que la aplicación medicinal de los hongos es mucho más importante que su uso en la cocina», apuntó el micólogo.

La investigación sobre el terreno, llevada a cabo por la Asociación Micológica Regius, sirvió para llevar al papel estos hallazgos, que aparecen en esta publicación, en la que se detallan las 42 especies documentadas de boletus de poros rojos. La meta de la publicación no es otra que añadir la información necesaria para la identificación de la especies que pertenecen a este grupo, que es en el que abundan un mayor número de boletus tóxicos.

Ahora hay cinco especies más identificadas, pero sigue sin estar todo escrito. Es por esta razón que López Cueto y la Asociación Regius han hecho un guiño en el nombre de su publicación, que se ha impreso como ‘tomo I’. Parece ser que el tomo II está en camino y solo hace falta encontrar apoyo para poderlo sacar a la luz. La Diputación de Palencia es la que ha ayudado a imprimir el primer tomo, y el vicepresidente de la institución quiso hacer una pequeña chanza con el requisito para dar su apoyo al segundo tomo. «Necesitamos un ‘boletus diputacionis’», bromeó Luis Calderón.