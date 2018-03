Cuatro obras, en la octava edición del ciclo de Teatro Palentino en el Ortega Presentación del ciclo de teatro en el Ortega. / El Norte Los grupos son Zarabanda, Pez Luna, Aldagón y Enterarte FERNANDO CABALLERO Palencia Martes, 20 marzo 2018, 18:44

El Teatro Ortega celebrará del 10 al 19 de abril la octava edición del ciclo de teatro Palentino, una iniciativa que se desarrolla desde hace seis años -en dos ha habido dos ediciones- y «ha dado resultados bastante interesantes cultural y económicamente», según ha destacado este martes Eduardo Margareto, representante de la sala, que se encontraba paralelamente a la celebración de la rueda de prensa en pleno montaje del espectáculo Dirty Dancing, que se representará desde este miércoles, 21 de marzo, hasta el domingo, día 25.

Los grupos que participarán son Producciones Teatrales Zarabanda, el 10 de abril; Pez Luna Teatro, el día 12; Teatro Aldagón, de Paredes de Nava, el día 17, y Enterarte Teatro cerrará el ciclo el 19 de abril.

Eduardo Margareto explicó que en esta edición se han concentrado las funciones en 10 días los martes y los jueves, lo que hará que no se disperse en el tiempo.

Las entradas se encuentran ya a la venta en la página web del teatro y en la taquilla. La individual cuenta 7 euros y el abono para las cuatro funciones, 16 euros.

El ciclo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia y de la Diputación. La responsable de Cultura de ambas administraciones, Carmen Fernández Caballero, resaltó el compromiso de la familia Margareto con el teatro y especialmente con el aficionado de grupos palentinos. «Independiente de la programación teatral de las instituciones, apoyamos este ciclo del teatro Ortega, porque cuanto más haya, mejor, no resta», aseguró la edil.

Además, destacó que este ciclo permite a los palentinos conocer cómo trabajan los grupos de la ciudad y de la provincia y la calidad de sus espectáculos.

En representación de Zarabanda, intervino José Carlos Maté, que definió la obra que van a representar, 'Es la hora de cerrar', como una comedia. «En la actualidad los grupos aficionados trabajamos para subsistir y ponemos en escena comedias porque es lo que demandan los programadores al ser un teatro de humor y mas divertido», explicó. Zarabanda no actuaba en Palencia desde hace un año y medio.

La segunda función del ciclo se titula 'Veo ve0 ¿qué no ves?', que dirige e interpreta Mercedes Herrero, de pez Luna, que no ha podido asistir a la rueda de prensa. La obra, subtitulada 'Historias no contadas por la historia', aborda la historia de mujeres que no son conocidas, que no son nombradas.

Arturo Sánchez, del grupo de teatro Aldagón, definió la obra 'Por las vacaciones' como una comedia contemporánea en la que dos matrimonios viajan de vacaciones a Cancún donde les ocurren situaciones divertidas. Sánchez destacó que Aldagón no interpretaba una comedia desde hace diez años. La obra se estrenó el 2 de diciembre de 2017 en la XIII Muestra Nacional de Teatro Aficionado de Paredes de Nava.

Por último, Xiqui Rodríguez, director de Enterarte Teatro, de Boecillo (Valladolid), se refirió a 'Miss Sunshine' como una versión teatral de una conocida película, en la que una familia recorre Estados Unidos para presentar a su hija a un concurso de belleza. Asimismo, define la obra como «una comedia agridulce que nosotros hemos llevado al musical con canciones y coreografía». En esta ruta asisten a ilusiones , pero a la vez a frustraciones. «Es una propuesta muy divertida, pero con un mensaje profundo que habla de cosas universales, como el triunfo, el éxito y lo que se queda por el camino para conseguirlo», detalló Rodríguez, que en la rueda de prensa ha estado acompañado por el actor palentino de la compañía Miguel Mota.