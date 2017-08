Cuarto año de concurso fotográfico de fiestas de Palencia Primer premio del jurado del pasado año. / Laura Valdajo El certamen repartirá 1.500 euros en premios entre las mejores fotografías de las fiestas EL NORTE Palencia Martes, 8 agosto 2017, 13:58

La fotografía formará parte del programa de las Fiestas de San Antolín por cuarto año consecutivo gracias a la colaboración establecida de nuevo entre el Ayuntamiento de la capital y la plataforma online Somos Palencia, que "pretende difundir el magnífico aspecto que presenta la ciudad durante su semana grande a través de las imágenes captadas por los que participan en ella y valiéndonos de las posibilidades que ofrecen las redes sociales e internet", indicó el concejal del ramo, Sergio Lozano.

Este concurso, que el pasado año contó con la participación de 513 instantáneas, "lo que supuso un crecimiento del 63.35% (188 más) con respecto al año 2015 y del 80.11% (411 más) que en 2014", según apuntó el propio edil, repartirá 1.500 euros en premios entre las seis mejores imágenes tomadas a través de cámara digital, smartphone o cualquier otro dispositivo, divididas en dos categorías, la del jurado y la popular.

El plazo de presentación de fotografías, que sólo serán aceptadas si han sido realizadas por personas mayores de 14 años, sin firma, en formato 'jpg' o 'png' y siempre que no superen los 10 MB, se inicia el 28 de agosto y finalizará el 10 de septiembre. No existe límite máximo de instantáneas por persona, el tema es libre y no valen fotos de ediciones anteriores o ya premiadas. Las vencedoras se harán públicas el día 20 de septiembre.