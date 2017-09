Cruz Roja de Palencia recauda fondos en el Día de la Banderita Mesa instalada a la altura del Casino. / Marta Moras Voluntarios y trabajadores atienden las nueve mesas petitorias instaladas en la ciudad EL NORTE Palencia Sábado, 2 septiembre 2017, 18:49

Más de medio centenar de trabajadores y voluntarios de Cruz Roja salieron en la mañana de este sábado en la calle para celebrar una nueva edición del Día de la Banderita. Como cada 2 de septiembre, la institución instaló nueve mesas petitorias en distintos puntos del centro de la ciudad para reclamar el apoyo de los ciudadanos y poder financiar los distintos programas de intervención social que lleva a cabo en Palencia con personasen situación de vulnerabilidad.

A pesar de que hasta mañana no se sabrá el importe final recaudado, la institución confía en alcanzar al menos los 5.000 euros que se lograron en la pasada edición. «Salir a la calle en el día de San Antolín y celebrar el Día de la Banderita no es solo una tradición, es también una manera de visibilizar el trabajo que realiza Cruz Roja, los programas que llevamos a cabo con distintos colectivos desfavorecidos. Y también, cómo no, es una forma más de financiación, de conseguir el apoyo de los palentinos para poder llevar a cabo todas esas iniciativas», destacó ayer Eva Antolín, coordinadora de Cruz Roja en Palencia.

La institución ha atendido durante el año pasado a un total de 14.371 personas en Palencia dentro de sus programas de intervención social, planes de empleo, salud y formación, juventud, medio ambiente, así como en emergencias.

En torno a las tres de la tarde, las nueve mesas petitorias estaban recogidas y los responsables de Cruz Roja se trasladaron al Ayuntamiento, donde se trasladaron para concluir la jornada.