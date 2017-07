La cosecha en Palencia se ha reducido hasta un 68% por la sequía La consejera Milagros Marcos, en una visita a Cabrillas (Salamanca). / EFE La consejera de Agricultura explica este martes a los agricultores y ganadores el paquete de financiación especial de 145 millones de dinero público EL NORTE PALENCIA Martes, 25 julio 2017, 13:49

«El cereal de invierno ha resultado seriamente dañado, se ha reducido hasta un 68% la cosecha en Palencia como consecuencia de la sequía. Pero, además, hemos tenido heladas, granizo... Ha sido un año desastroso que, al final, se ha traducido en una mala cosecha, que requiere una actuación excepcional por parte del Estado y la Junta». La consejera de Agricultura de la Junta, Milagros Marcos, ha realizado este martes una breve radiografía de la situación del campo en Palencia durante su presencia en el acto de toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Juan Martínez Ros, y ha avanzado las ayudas por la sequía que la administración regional pondrá a disposición de los agricultores y ganaderos de la provincia en una reunión que mantendrá con ellos este jueves por la tarde en la sede provincial del PP.

«Hay un paquete de financiación especial de dinero público adicional que se pone encima de la mesa. Son 145 millones de euros que, junto con la posibilidad de percibir la PAC a pesar de no tener ningún tipo de cumplimiento de los requisitos y aunque no haya cultivo, ese anticipo y también el apoyo de las entidades financieras para conseguir préstamos hacen que los agricultores y ganaderos de Castilla y León puedan disponer de más de 2.000 millones de euros para iniciar la próxima cosecha», ha señalado Milagros Marcos.

Reunión en la sede del PP

En la reunión de este martes por la tarde, la consejera de Agricultura explicará cómo ya están convocadas las diferentes líneas de ayuda que pueden solicitar y presentar la solicitud en los plazos, que se van a ampliar incluso para la ganadería hasta mediados de agosto. «Hasta mediados de septiembre se pueden solicitar los préstamos», ha agregado Milagros Marcos. La consejera de Agricultura ha incidido en que ese paquete de ayudas excepcionales para este año van a permitir «resolver los problemas que tienen los agricultores y ganaderos, pero estamos expuestos a las situaciones meteorológicas adversas como la de este año, y lo que queremos realmente es abordar una solución que resuelva el problema sin tener que estar pendientes de las ayudas de las administraciones, y eso lo dan los seguros agrarios», ha agregado Milagros Marcos.

«Queremos transmitir la necesidad de suscribir el seguro agrario como mecanismo más importante de protección. En este momento, en una parcela de cereal de secano media de 80 hectáreas que está asegurada en el módulo 2, con una financiación por parte de la administración pública de las pólizas de hasta el 65%, el agricultor está recibiendo unos 35.000 euros, por lo tanto merece la pena tener el seguro cuando vienen situaciones como la que estamos viviendo. Es verdad que los seguros no son todo lo atractivos que deben ser para los agricultores y por eso el 48% de los agricultores y ganaderos de Palencia lo tiene suscrito, pero el resto no. Estamos trabajando con Agroseguros, con el Estado, con las OPAs y las cooperativas para ver cómo se puede mejorar el seguro agrario, hacerlo más atractivo y tener esa medida de seguridad a medio o largo plazo y no estar pendientes siempre de los apoyos de las administraciones», ha concluido Milagros Marcos.