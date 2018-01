La corporación de Lantadilla dimite en pleno al volver la secretaria a su puesto La secretaria municipal de Lantadilla, Teresa Romero, entra en el juzgado, en un juicio celebrado en 2015. M. Fuente La alcaldesa popular, los cuatro concejales de su equipo y los dos socialistas anuncian que no pueden continuar si se mantiene a la funcionaria EL NORTE Palencia Jueves, 18 enero 2018, 23:06

Los siete miembros que integran la corporación municipal de Lantadilla presentarán este viernes su dimisión en bloque con el argumento de que no pueden trabajar si se mantiene a la secretaria, que ha accedido de nuevo a su puesto hace escasamente dos semanas tras una sentencia absolutoria que anulaba una sanción anterior. La alcaldesa, la popular Ana María Escudero Gallego, los cuatro ediles de su grupo, y los dos representantes del PSOE ya han puesto en conocimiento de sus respectivos partidos su intención de abandonar sus responsabilidades políticas.

Su intención es acudir a partir de las 12 del mediodía para que la propia secretaria les registre, con sello y acuse de recibo, sus escritos de renuncia. Esta dimisión en bloque, que no tiene precedentes en la provincia, podría llevar a convocar nuevas elecciones, si ninguno de los suplentes de las listas quiere asumir el cargo, una posibilidad que los propios afectados ya han confirmado que no aceptarán.

La corporación argumenta que el motivo del abandono de sus responsabilidades públicas es la reincorporación a su puesto de la secretaria municipal, después de que un tribunal haya anulado la sanción disciplinaria que se le había impuesto, de suspensión de funciones durante dos años por falta muy grave e incumplimiento de sus funciones, según relata en un comunicado divulgado por el Movimiento Vecinal de Lantadilla.

A pesar de que el Ayuntamiento de Lantadilla ha recurrido la sentencia, de momento el juez ha ordenado la reincorporación de la funcionaria, que ya lleva dos semanas en Lantadilla. «Aquí no importa que la secretaria no realice las actas de los plenos, ni que deje de enviar los presupuestos aprobados en pleno a los órganos competentes, ni que incumpla el horario establecido; lo importante no es si la funcionaria ha hecho dejación de sus funciones y por tanto es merecedora de la sanción, sino si existe prescripción en el procedimiento, caducidad en el expediente, falta de comunicación en tiempo...», lamenta el colectivo vecinal..

El Movimiento Vecinal de Lantadilla espera que el recurso de apelación siga adelante. Mientras tanto, los miembros de la corporación han mostrado su temor de que la secretaria no acuda en la jornada de este viernes al Ayuntamiento y, por lo tanto, no pueda recibir ni sellarles la copia del escrito de renuncia que, de forma individual, irán presentando los siete integrantes de la corporación. Los vecinos de la localidad han pedido «un poco de cordura» para poner fin a la situación.