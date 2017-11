Conducir no es un juego Un simulador de conducción enseña a los palentinos qué hacer para sortear los imprevistos al volante 00:48 Un trabajador, durante una prueba de conducción con el simulador de Asepeyo. / Antonio Quintero MARCO ALONSO Palencia Miércoles, 29 noviembre 2017, 20:09

No. Lo que aparece en la foto que acompaña a estas líneas no es la última versión del ‘Need for Speed’ o del Gran Turismo. Tal vez la máquina de la imagen se pueda parecer a una de las que pueblan las salas de recreativos de medio mundo, pero el software que atesora en su interior dista mucho del de uno de los clásicos videojuegos de conducción. Y es que, el programa instalado en este simulador de conducción no tiene como objetivo subir la adrenalina de los que se agarren al volante, sino ayudarles a mejorar su respuesta en situaciones de riesgo.

Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de accidentes laborales con resultado mortal, y Asepeyo ha querido utilizar la tecnología para poner el foco en esta circunstancia y, además, hacer que sus asegurados sepan qué hacer durante los imprevistos que se pueden dar en la carretera. El simulador -que ha instalado la aseguradora en su centro en la avenida Castilla de Palencia- reproduce problemáticas que se dan en la carretera, como la aparición repentina de animales, nieblas o nevadas, entre otras. El programa es tan verosímil que llega a imitar los efectos en la conducción de la ingesta de alcohol, algo que sorprende a todos los que se ponen al volante de esta máquina. «Seguro que esto puede ayudar a concienciar a la gente», apunta Jorge Valverde, uno de los trabajadores que ha probado esta experiencia.

El simulador estará en Palencia hasta el viernes 1 de diciembre y Asepeyo ha organizado una serie de talleres divulgatvos que culminarán con una jornada de puertas abiertas el mismo viernes por la mañana. Cualquier mutualista de Asepeyo, trabajador o empresa, se puede acercar y probar esta experiencia virtual, que intenta mejorar los datos de seguridad laboral en carretera.

La incidencia de los denominados accidentes laborales ‘in itinere’ se han multiplicado en Palencia en el último año, tal y como apunta Ricardo Rojo, director del Centro Asistencial de Asepeyo en Palencia. «Hemos registrado un incremento en los accidentes que sufren los trabajadores al ir o volver a su casa desde el trabajo. Además, hemos tenido un fallecido en el mes de febrero. Por lo tanto, este año estamos especialmente concienciados con respecto a este tema en Palencia», señaló ayer el director del centro asistencial.

El simulador de Asepeyo pretende hacer ver a los trabajadores que los imprevistos pueden llegar, por mucho que uno conozca la carretera por la que transita cada día para ir y volver del trabajo. La tecnología se pone al servicio de la seguridad vial para hacer ver a los palentinos que hay que saber sortear los imprevistos, porque en el único lugar en el que los accidentes dan puntos es en el mítico videojuego ‘Carmageddon’. Pero conducir no es un juego, ni mucho menos.