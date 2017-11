La Comisaría de Palencia registra varios casos del 'timo del pariente' Comisaría de la Policía Nacional de Palencia. / Antonio Quintero La Policía Nacional alerta también sobre el 'hurto amoroso' y sobre fraudes en algunas compras a través de Internet EL NORTE Palencia Domingo, 26 noviembre 2017, 15:25

La Policía Nacional alerta a la ciudadanía sobre los métodos de engaño más novedosos que se utilizan en la actualidad y que están sustituyendo a los sistemas tradicionales como el conocido tocomocho, el timo de la estampita, la mancha, el chicle, etc., que no conviene olvidar, ya que también se siguen cometiendo.

Los métodos novedosos son el timo del pariente, una especialidad delictiva cuyo incremento se ha detectado en las últimas fechas, así como el hurto amoroso, además de las compras por Internet que resultan fraudulentas.

En la Comisaría de Palencia se han detectado varios casos de esta modalidad de timo, consistente en que las víctimas reciben una llamada de teléfono (el número lo consiguen mediante cualquier plataforma de Internet) sonsacándolas información respecto a un familiar que vive en el extranjero, para luego hacerse pasar por él.

El presunto familiar y estafador indica que ha tenido un problema en el aeropuerto (aludiendo generalmente al Adolfo Suárez Madrid-Barajas), y que necesita que le ingresen dinero para solventar la situación. Piden a su víctima que el ingreso lo realice a través de locutorios y compañías tipo Western Union o Money Gram, que hacen que el dinero se mueva al extranjero rápidamente y casi sin dejar rastro.

Se ha constatado que la mayoría de las llamadas realizadas por los falsos parientes proceden de Méjico (Jalisco-Guadalajara, prefijo internacional 5233), y en algún caso desde Lituania (prefijo 37), lo que complica aún más la identificación de los delincuentes.

Desde la Policía se aconseja no facilitar ningún tipo de información al interlocutor, y no dar ninguna credibilidad a las peticiones que se hagan, y mucho menos hacer envío de ninguna cantidad de dinero por alguien que no ofrezca garantías de ser quien realmente dice ser.

Se viene registrando desde hace tiempo, y tiene múltiples variedades, si bien en general las autoras son mujeres, de países de Europa del Este, quienes con cualquier pretexto (firmar en una campaña de apoyo a alguna causa social, preguntar por una dirección, ofrecer relaciones sexuales, etc.) se aproximan a una persona mayor y como señal de agradecimiento tocan o abrazan a su víctima, sin que se dé cuenta de que le están sustrayendo relojes, cadenas, y otras joyas de valor, tanto económico como sentimental.

Por todo ello, es importante no llevar joyas de forma ostentosa, y en caso contrario, se debe ir acompañado, evitando que se acerque demasiado ningún extraño. Este acercamiento puede hacerse a pie o en vehículo, a cualquier hora del día, y en cualquier lugar. Hay que evitar por todos los medios facilitar el acercamiento de estas personas.

Por otro lado, ante el fuerte incremento de la actividad comercial que se produce en esta época navideña, es importante seguir ciertas directrices para evitar que las compras realizadas a través de Internet puedan resultar fraudulentas.

Antes de comprar a través de las páginas web, es interesante leer los comentarios o foros de otros usuarios que puedan orientar sobre si ha habido clientes estafados o engañados, para no comprar en caso de duda.

Es preferible realizar las compras en páginas de confianza, más que en las que se acceda a través de enlaces publicitarios o pop-ups, asegurándose de que el vendedor se hará cargo en caso de surgir algún problema de calidad o defecto de fabricación en el producto.

Los medios de pago a utilizar deberán ser seguros y conocidos por el comprador, evitando en lo posible los medios novedosos o poco utilizados que puedan dificultar las futuras investigaciones del delito al que haya que enfrentarse.

Desde la Policía se asegura que si se siguen estas pautas, se reducirá considerablemente la posibilidad de ser víctima de un delito por una compra realizada por Internet.