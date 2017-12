Ciudadanos propone 90 enmiendas para el presupuesto Concejales de Ciudadanos. / Marta Moras Izquierdo prevé apoyar el documento pero exige tiempo para la negociación, lo que demorará el pleno hasta enero EL NORTE Palencia Jueves, 28 diciembre 2017, 17:36

Es más que probable que Ciudadanos acabe apoyando al PP y se logre sacar adelante el Presupuesto Municipal, pero no será ni hoy ni mañana, por lo que habrá que esperar a enero del próximo año. Así lo anunció el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Palencia, Juan Pablo Izquierdo, que presentó en rueda de prensa las 90 propuestas que ha trasladado al equipo de gobierno para que se incluyan en el documento económico que marcará las inversiones del próximo año en la ciudad. En total, suponen alrededor de cuatro millones de euros. Pero no será ése el único condicionante que Ciudadanos planteará al PP para apoyarle en el pleno de los presupuestos. También le pedirán garantías de que se van a cumplir, con fechas concretas y un compromiso real. «Si no es así, no habrá acuerdo. Necesitamos tener la seguridad no solo de que se incluyan, sino de que se van a llevar a cabo. Y lo hacemos porque en los presupuestos que están vigentes este año, se ha detectado un importante nivel de incumplimiento, y muchas obras se han empezado a llevar a cabo en los últimos meses, de forma acelerada y por la presión que hemos ejercido», afirmó Juan Pablo Izquierdo.

El portavoz de Ciudadanos quiere ir analizando los proyectos de uno en uno y asignándoles una fecha concreta de ejecución, además de la financiación que se les dedica, lo que representa un tiempo importante de negociación que no resulta posible liquidar en una mañana. Por ello, al final los presupuestos tendrán que esperar al mes de enero. «Las prisas no son buenas consejeras y no vemos que tenga ninguna trascendencia hacerlo ahora o dentro de diez días, de forma más calmada. No se puede engañar a los ciudadanos, porque las inversiones se van a ejecutar igual si el documento se aprueba en el mes e enero, no hay ningún cambio. El Gobierno Central no ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado y España no está paralizada», incidió Juan Pablo Izquierdo.

El portavoz de Ciudadanos no es partidario de convocar la comisión de Hacienda, que él preside, hasta que no estén cerradas las negociaciones con el PP, «aunque si insisten en que lo hagamos, no quedará otro remedio que celebrarla, aunque sin que todavía haya acuerdo, no servirá para nada», sostuvo.

Ciudadanos ha elaborado un listado con 90 obras que considera que deben llevarse a cabo y que suponen una inversión que se sitúa en torno a los cuatro millones de euros. Entre las enmiendas que ha presentado, figura un plan de ayudas a autónomos y pymes, respaldo al programa de accesibilidad a los comercios, planes para potenciar la cultura y el turismo, la ampliación del plan de conservación y asfaltado, convocar de nuevo el concurso del Plan del Cristo del Otero o un plan director para el centro cultural Lecrac. También se incluyen la adecuación de la nave de la estación de pequeña velocidad, la ampliación de los aparcamientos, la mejora del monte y algunos parques, los pasos de peatones inteligentes, motos eléctricas para la Policía Local o wifi en los edificios municipales. En total, son 90 las sugerencias que ha presentado al equipo del PP para que se incorporen al Presupuesto.