Ciudadanos acerca posturas con el PP para sacar adelante el presupuesto municipal de Palencia Representantes de Ganemos en una mesa en la Calle Mayor donde recogen propuestas ciudadanas. / José María Díaz Los grupos municipales serán emplazados el viernes a una nueva comisión de Hacienda para presentar sus propuestas PILAR ROJO Palencia Martes, 12 diciembre 2017, 07:59

El Partido Popular necesita el apoyo de algún partido de la oposición para sacar adelante el Presupuesto del Ayuntamiento de Palencia para el próximo año y aprobarlo antes de que concluya 2017. Si el partido gobernante en minoría no logra ese respaldo, se prorrogaría el presupuesto de este año, pero lógicamente exclusivamente en lo relativo a obras que no hayan concluido o el gasto corriente, pero no se podría iniciar ninguna inversión nueva. Así se puso de manifiesto ayer durante la Comisión Informativa de Hacienda, en la que los tres partidos de oposición preguntaron algunas dudas y fueron emplazados a una nueva comisión el próximo viernes, en la que ya tendrán que presentar sus propuestas concretas. El concejal socialista Carlos Hernández explicó ayer que en principio está previsto tener una reunión conjunta de todo el grupo para cerrar los distintos proyectos que se van a plantear. Por su parte, Ciudadanos está ultimando el proceso de participación ciudadana que cada año celebra, en el que convoca a asociaciones y colectivos de todo tipo para recoger sus sugerencias y concluye con la instalación de una mesa en la calle en la que los propios ciudadanos pueden trasladar sus deseos para el presupuesto municipal. «El jueves tendremos ya listo todo lo que nos han trasladado y cuáles son las principales peticiones que queremos proponer al Ayuntamiento», indicó ayer el portavoz, Juan Gascón.

Sin embargo, pese a que estos dos grupos tienen claro su alejamiento inicial del documento económico que les ha trasladado el equipo de gobierno del PP, todo parece indicar que Ciudadanos ha comenzado a acercar posturas con el Partido Popular para apoya el documento económico. A pesar de que de momento no hay nada cerrado, el portavoz de Ciudadanos, Juan Pablo Izquierdo, señaló ayer que la actitud que ha adoptado el PP es positiva. «Hemos encontrado un diálogo que es lo que estábamos buscando, y eso es un buen principio», afirmó. Entre las exigencias que trasladará al PP, Izquierdo apuntó que pedirán que se ejecute todo lo pendiente del documento de este año. Entre los plazos que se ha fijado Ciudadanos figura que mañana, miércoles, presentarán la lista de propuestas que quiere incluir en el Presupuesto de este año y que explicará en la comisión de Hacienda del viernes, donde se analizará.