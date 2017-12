El cine femenino expresa sus demandas en el ciclo aguilarense

Desde el análisis político, a la introspección intimista

‘Documentalistas’ ha sido una de las grandes novedades del festival aguilarense. Se ha programado un ciclo compuesto por cuatro sesiones que ha supuesto una aproximación al mensaje documental elaborado durante los últimos años en España por voces femeninas. La muestra, en conjunto, ha puesto de manifiesto los puntos de vista, las temáticas y los estilos de interesantes cineastas que han lanzado mensajes de gran interés social.

Los cortos que han formado este nuevo ciclo abordan diferentes aspectos sociales de plena actualidad, como el análisis político, pero también la crónica histórica o ámbitos como la introspección intimista, la experimentación o la situación de la mujer en la sociedad y sus reivindicaciones para romper la brecha existente con los hombres.

Las obras que han compuesto esta nueva sección del Festival de Aguilar son ‘Improvisaciones de una ardilla’ (Virginia García del Pino, 2017), ‘Cabeza de orquídea’ (V. Blasco, G. Andrés, C. Napolitano, A. Sánchez y C. Zegarra, 2015), ‘New Madrid’ (Natalia Marín, 2016), ‘Mot de pas: fajara’ (P. Sánchez, S. Sajous y J. Marqués, 2017), ‘F(r)icciones entre la vida y el trabajo’ (R. Marques, M. Zafra, M. Romero y Z. Roselló, 2017), ‘Diary of hunter’ (Mireia Pujos, 2014), ‘Homes’ (Diana Toucedo, 2016), ‘Gure hormek’ (Las chicas de pasaik, 2016), ‘Expo lío 92’ (María Cañas, 2017) y ‘Aixo no es un espectacle de patinatge’ (Marina Rogers Manzano, 2017).