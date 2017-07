Y la cigüeña fue rescatada en Alar del Rey El ave, con el vecino que la rescató. / Leonor González El ave, tras cuatro días en el tejado de la parroquia del Carmen, saltó y la Junta se ha hecho cargo de ella EL NORTE Palencia Domingo, 23 julio 2017, 10:08

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León 112 ha recibido esta semana numerosas llamadas de vecinos de Alar de Rey que alertaban de la presencia de una cigüeña herida en el tejado de la parroquia del Carmen. El ave, visiblemente desmejorada, parecía esperar su final, mientras nadie era capaz de hacer nada por salvar su vida, y el alcalde, Alberto Félix Maestro, señalaba que las competencias para hacerse cargo del animal nada tenían que ver con el Ayuntamiento. «Pensamos que tiene la pata rota y no puede echar el vuelo», afirmaba el pasado jueves un vecino que aseguraba no saber qué hacer ya para que el animal no acabase muriendo ante la mirada de los vecinos.

Pero cuando todos pensaban en el peor de los finales para el ave, ayer, sobre las 13:15 horas, la cigüeña saltó al suelo desde el tejado de la iglesia donde ha permanecido cuatro días. Los vecinos creen que pudo saltar intentando volar y no pudo.

Ante la mirada de los vecinos del municipio estuvo andando unos minutos por dos calles de la localidad de Alar del Rey hasta que la recogió un hombre para evitar que la atropellase algún vehículo y la mantuvo en brazos. Después, la metió en una caja. Sobre las 14:00 horas, un agente de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se hizo cargo de ella, sin que, aparentemente, sufriera ninguna herida ni rotura.