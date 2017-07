Una cigüeña que agoniza sin ayuda La cigüeña, en el tejado de la iglesia del Carmen. / El Norte Decenas de vecinos de Alar alertan de la presencia de un ave herida en la parroquia del Carmen, pero no encuentran respuesta EL NORTE Palencia Viernes, 21 julio 2017, 11:51

El servicio de emergencias de Castilla y León 112 ha recibido infinidad de llamadas de vecinos de Alar de Rey que alertaban de la presencia de una cigüeña herida en el tejado de la parroquia del Carmen. El ave, visiblemente desmejorada, parece esperar la llegada de la muerte mientras nadie es capaz de hacer nada por salvar su vida, y el alcalde señala que las competencias para hacerse cargo del animal nada tienen que ver con el Ayuntamiento. «Esto depende del Seprona y nosotros poco podemos hacer por el animal», señaló ayer Alberto Félix Maestro, regidor alarense, que espera que la situación se resuelva cuanto antes.

Al sol y movida por el fuerte viento ante la mirada de los curiosos. De esta triste manera espera esta cigüeña la llegada de la parca mientras nadie parece saber qué hacer para salvarla. «Pensamos que tiene la pata rota y no puede echar el vuelo», afirmaba ayer un vecino que aseguraba no saber ya qué hacer para que el animal no acabase perdiendo la vida ante la mirada de los vecinos.