La cifra de palentinos en el extranjero ha crecido el 47% en los años de la crisis

«Nos vamos porque estamos hartos de cómo está España»

El palentino Daniel de la Torre, de 26 años, lleva desde septiembre en Brisbane (Australia) para mejorar su inglés. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid, ha trabajado en diversos medios de comunicación tanto en Palencia como en Barcelona, pero los bajos salarios y la precariedad le han llevado a hacer las maletas para añadir un plus a su currículum.

«Muchos jóvenes acabamos de estudiar y no conseguimos acceder a un trabajo como nos gustaría, con unas condiciones dignas al menos. Con la crisis, las empresas se están aprovechando y no nos queda otra que marchar. En Castilla y León no hay trabajo, lo vemos cada día, se cierran tiendas, se reduce plantilla en las empresas… Llevo desde el mes de septiembre en Australia, quería marcharme de España para mejorar mi inglés, pero no me gustan ni Gran Bretaña ni Estados Unidos, así que aquí estoy», señala De la Torre.

«Al principio no es fácil, todo es nuevo y cuesta adaptarse. Una vez que empiezas a trabajar la cosa mejora, pero últimamente no hay trabajo para todos y se está poniendo difícil encontrar. Hay que hacer de todo para sacar algo de dinero y dejar de tirar de ahorros. Yo he trabajado de camarero, moviendo muebles, vaciando contenedores de carga, repartiendo publicidad por los buzones, de fotógrafo… He estado haciendo fotos para la escuela del Barça aquí en Brisbane», comenta el joven palentino.

«Lo bueno aquí es que los salarios son muy buenos. Al tener salarios altos la economía fluye, los políticos no roban y la gente se gasta el dinero. Cada vez somos más por aquí, Brisbane es una ciudad pequeña, pero me he encontrado con más gente de Palencia, de Burgos o Valladolid, y todos venimos por lo mismo, estamos hasta las narices de cómo va España. Estando en el extranjero te das cuenta de que tenemos de todo, buena comida, destinos turísticos, buen clima… pero las políticas que se están llevando a cabo son horribles. Aquí se echa mucho de menos la comida, comen muy mal en Australia. Aquí estoy estudiando inglés hasta diciembre, y ahora un curso de Turismo y Viajes. Es la manera más fácil y rápida de entrar en el país, con visado de estudiante», hace hincapié Daniel de la Torre.

«Espero volver en octubre o noviembre, que es cuando se me acaba el visado de estudiante. Buscaré trabajo por España, pero tampoco descarto algo en otro país de Europa. Al final el inglés te abre más puertas. Tengo amigos muy cercanos trabajando en Francia, Inglaterra, Bélgica o Alemania, y no están nada mal. Es una pena lo que está pasando en España, somos las generación mejor preparada, pero estamos abocados a marchar al extranjero», concluye.