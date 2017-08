El cierre de la agencia Zep Travel deja un reguero de estafados en Palencia Afectados por el cierre de Zep Travel, este sábado ante la agencia de viajes. / El Norte Los damnificados han recibido solo un email en el que se les informa de la falta de liquidez de la agencia y se han quedado sin el dinero pagado y sin los viajes RICARDO S. RICO Palencia Sábado, 12 agosto 2017, 18:01

«Buenas tardes. Estamos en una situación de falta de liquidez debido a que nuestra entidad financiera no nos financia. Debido a esta razón, todos los servicios están cancelados y no podemos proporcionarle los servicios. Siento enormemente este suceso y presentar por este medio las anotaciones. A la espera de noticias». En el mejor de los casos, esta breve explicación por medio de un correo electrónico han recibido los numerosos palentinos afectados por el cierre inesperado, con premeditación, alevosía y casi nocturnidad, de la agencia de viajes Zep Travel, en la esquina de la calle Colón con la calle Barrantes de la capital palentina, cierre que les ha dejado sin sus vacaciones pagadas y sin viaje a los destinos elegidos. Un correo electrónico en el mejor de los casos, porque a otros se lo han comunicado por whastsapp y a una gran mayoría, ni eso. Cuando han ido todos a la agencia de viajes, se han encontrado con el local cubiertos sus ventanales con papeles y con un simple cartel en la puerta en la que puede leerse «Cerrado por motivos familiares» y que viene acompañado por una dirección de correo electrónico de la agencia «para cualquier consulta».

Cartel a la puerta de Zep Travel. / El Norte

Desesperados, sin dar crédito a lo ocurrido, furiosos se han mostrado este sábado por la mañana la decena de afectados que se han congregado ante el local de Zep Travel en la esquina de la calle Colón con la calle Barrantes, un número que crecerá exponencialmente esta tarde cuando a las 17:30 horas, hora fijada para la concentración, acudan hasta el lugar los numerosos damnificados por lo que parece una estafa en toda regla.

«Teníamos pagado todo el viaje a Palma de Mallorca, nos íbamos hoy sábado. Cuando íbamos a coger la documentación, el jueves nos han mandado un 'email' diciéndonos que estaba todo cancelado. Cuando hemos venido, ya estaba cerrado, hemos llamado a los hoteles y era todo falso. Los localizadores eran falsos, los aviones... El miedo que tenemos es que hay gente que está de viaje en Rusia, en México, en Bali, y que no tiene pagados los viajes de vuelta. Hay viajes de 10.000, de 6.000 euros...», comenta Luis Vicente, uno de los afectados.

A otro palentino le han dejado en la estacada después de haber pagado ya 600 euros para un viaje a Tenerife en diciembre. «Nos hemos enterado por la gente de la calle, hemos estado hablando con ellas antes de ayer porque a mi hija le han montado unos líos tremendos cuando ha ido ahora a Rusia y antes a China, la han dicho que le iban a dar dinero por los trastornos ocasionados, y hoy los vecinos nos dicen en la Plaza de Abastos que han cerrado. No sabíamos nada de esto, no nos lo podemos creer», comentaba el damnificado por el cierre repentino de Zep Travel.

«A mí me han estafado toda la luna de miel, nos íbamos el 15 de septiembre a un tour por Estados Unidos. Había pagado 5.000 euros, todo, hasta las excursiones, el lunes hice el último pago. Ya no es el dinero, es la ilusión. Es para matarlas, ojalá no me las encuentre», comentaba por su parte Alberto, en alusión a los dos mujeres que regentan la agencia.

«Nosotros íbamos tres amigas, hemos perdido 700 cada una. Lo he denunciado ya a la Policía (al parecer, hay ya más de una veintena de denuncias en Comisaría), había allí una señora con su marido y sus hijos y les han estafado 6.000 euros de un viaje a Canadá. Otra pareja se iba a un crucero a Grecia y salían este domingo», afirmaba por su parte Mari Paz, otra perjudicada.