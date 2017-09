Cervera de Pisuerga se hermana con China Longling Yu, Kika Peña y Lorenzo Rodríguez, en Cervera. / Nuria Estalayo La alcaldesa destaca que hay que aprovechar el intercambio para poder atraer nuevos proyectos al municipio NURIA ESTALAYO Cervera de Pisuerga Domingo, 3 septiembre 2017, 18:12

Alrededor de 500 personas han asistido a la tercera edición a las Jornadas de Arte y Cultura China que se han celebrado recientemente en Cervera de Pisuerga. Unas jornadas organizadas en colaboración con el Ayuntamiento por la Asociación Pro Centro de Arte y Cultura China-Occidente (ACCACO), con su presidenta, Longling Yu, y el secretario general del colectivo, Lorenzo Rodríguez. El programa cuenta asimismo con el apoyo de la Fundación EspañaDuero.

Las jornadas, además de acercar a los asistentes a la actualidad china, suponen un recurso turístico y una oportunidad para que surjan otros proyectos que mejoren la economía local, según explican los organizadores. Durante estos días, se ha hecho énfasis en la población china que llega ahora a España, muy distinta a la que llegó hace unas décadas. «Ahora está llegando una nueva generación de chinos que son profesionales, algunos artistas, profesores o estudiantes, y todos ellos representan una nueva imagen de China, más amplia y actual, que está sustituyendo a esa imagen caducada de los antiguos chinos», comenta Longling Yu,

«Los nuevos chinos son generaciones muy bien formadas universitariamente, profesionalmente, todos manejan el inglés con facilidad y están inmersos en la vida económica para el desarrollo de su propio país y de su propio desarrollo personal y estos últimos chinos son los que nosotros hemos invitado», agrega el secretario. «En estas jornadas se habla de China por los propios chinos», afirma Lorenzo Rodríguez, ya que en el programa siempre han dando prioridad a los ponentes chinos porque consideran que es importante la relación directa y que la gente sepa cómo los chinos se ven a sí mismos.

Además, Rodríguez asegura que es muy interesante que estos nuevos chinos recalen en Cervera porque esos son los que traen a otros. «Estamos haciendo una base y una rampa de lanzamiento de proyectos conjuntos y los nuevos chinos pueden ser capaces de llevarlos a cabo y con los que conviene entendernos porque China es irrefutable», explica.

Para la regidora municipal, Francisca Peña, estás jornadas son una ventana para ver el mundo más allá de lo que nos rodea y de proyección hacia China. «Yo me quedé impresionada con la última charla ofrecida por el ingeniero Luis Run Chen Xian de cómo ha evolucionado China en pocos años, la evolución que ha tenido respecto al resto del mundo en una subida meteórica y que ahora este país no es ese que pensábamos ni los chinos como los de antes, esos comerciantes cerrados en su ámbito que no se comunicaban», describe la alcaldesa.

Y además, asevera, suponen una oportunidad para traer proyectos interesantes al municipio. «A mí me encanta que vengan a Cervera y a ellos les encanta estar aquí por la luz, el aire y el territorio que tenemos, y hay que aprovechar este intercambio para traer proyectos que sean un enriquecimiento para las dos partes», revela Kika Peña, quien subraya que sobre todo lo que ofrecen la jornadas es una proyección al exterior.