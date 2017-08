El Cerrato camina solidario Participantes en la marcha solidaria. / Luis Antonio Curiel La marcha entre Tabanera y Villahán a favor de la Asociación Española contra el Cáncer reúne a 300 personas LUIS ANTONIO CURIEL Palencia Domingo, 13 agosto 2017, 22:12

Tabanera de Cerrato estrenó el año pasado una marcha solidaria en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, una cita que este año ha tenido el respaldo de Villahán y a la que también se han sumado los vecinos de Cobos de Cerrato. En torno a trescientas personas se dieron cita en la tarde del pasado sábado para caminar desde la Plaza de España de Tabanera de Cerrato hasta la localidad vecina de Villahán. Un recorrido de tres kilómetros que fue secundado por niños y mayores en un ambiente festivo y solidario. Todo ello con un fin, recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer.

«Un año más, hemos querido aportar nuestro granito de solidaridad para esta entidad que trabaja de manera altruista por las personas que pasan por momentos difíciles en su vida. Consideramos que la unión de los pueblos es muy importante y la respuesta ha sido muy positiva, por lo que estamos muy agradecidos con la acogida de esta segunda edición, que mantendremos en el futuro», destacó María Luz Íscar, alcaldesa de Tabanera de Cerrato, que además recordó la necesidad de concienciar a la mujer del mundo rural de la importancia de prevenir. Los ayuntamientos de Tabanera de Cerrato y Villahán apostaron por una marcha divertida y familiar, por lo que optaron por realizar el recorrido de tres kilómetros, la distancia que separa las dos localidades. «Consideramos que es un espacio asequible para todas las edades, por lo que hemos querido que sea una marcha popular abierta a todos los cerrateños. Los vecinos se han volcado con la iniciativa, lo que nos anima a seguir promoviendo este tipo de actos solidarios», comentó María Ángeles Cantero, alcaldesa de Villahán. De hecho, esta localidad acogerá el próximo día 24 una nueva marcha solidaria en favor de Manos Unidas, en la que además participarán vecinos de Palenzuela y Tabanera de Cerrato.

Por su parte, la Asociación Española Contra el Cáncer colocó un expositor con información sobre la labor realizada por el colectivo en Palencia. Uno de sus voluntarios, Eusebio Alonso, atendió las numerosas consultas realizadas por andarines y cerrateños. «El que no ha pasado por esta enfermedad o no la ha vivido de cerca, no sabe nada, y quizás no valora la necesidad de ayuda. Vemos que cada vez hay mayor sensibilización sobre este tema, lo que nos hace apostar fuerte por llegar a todos los ámbitos de la sociedad palentina. Iniciativas como esta Marcha Solidaria por Tabanera de Cerrato y Villahán son un aliciente en nuestro trabajo. La respuesta ha sido muy positiva», señaló Alonso.

En esta edición participó María José de la Fuente, diputada del Cerrato y responsable del área de Servicios Sociales de la Diputación, que agradeció este tipo de gestos que «hacen más sensible a la sociedad».

El importe de las inscripciones se ha destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer. Cada participante abonó 5 euros y también hubo varios donativos para la causa solidaria, pero la recaudación no se sabrá hasta mediados de esta semana, cuando se abra la hucha con los donativos. Además, se espera que en estos días se incremente la recaudación con nuevas aportaciones.

Por su parte, Leonor González, presidenta de la asociación, agradeció la iniciativa de los ayuntamientos de Tabanera, Villahán y Cobos de Cerrato y anunció que la recaudación se destinará a la investigación y al apoyo de los servicios prestados por la asociación con la incorporación de una trabajadora social.