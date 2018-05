Castrejón de la Peña registra un seísmo de 3,2 grados en la escala de Richter Paraje de Castrejón de la Peña. / Marta Moras El alcalde, Luis Carlos Clemente, resta importancia al movimiento de tierras y asegura que no se ha notado nada JOSÉ CARLOS DÍEZ Castrejón de la Peña Sábado, 19 mayo 2018, 18:38

La localidad palentina de Castrejón de la Peña ha registrado este sábado un seísmo de magnitud 3,2 grados en la escala de Richter, según ha comunicado la subdelegación del Gobierno.

El movimiento de tierra ha tenido lugar a las 5.12 horas a once kilómetros de profundidad, según ha registrado la Red Sismológica Nacional.No constan incidencias de relevancia a las personas ni a los bienes, ni que haya sido apreciado por la población, según las mismas fuentes.

Luis Carlos Clemente, alcalde de Castrejón de la Peña se ha mostrado sorprendido por la magnitud del alcance de la noticia de que un terremoto había tenido lugar cerca del municipio.

De hecho, fue mayor la magnitud de la noticia y la sorpresa que del propio terremoto, del que el alcalde dijo «no se ha sentido absolutamente nada y los vecinos tampoco me han comentado nada».

Al parecer, según la afirmación del alcalde «yo me he enterado por el aviso que me han enviado como alcalde, no porque nadie lo haya sentido», comentaba.

«Me estáis llamando de todos los medios, pero creo que el terremoto solo lo han sentido las máquinas de los físicos y geólogos», comentaba el alcalde en relación a los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional.

La normalidad ha sido la tónica dominante en la localidad durante toda la jornada.

Se trata del tercer seísmo que tiene lugar en un mes en el norte de la provincia palentina, ya que el pasado 20 de abril tuvieron lugar dos terremotos de magnitud 4 y 3,4 entre Polentinos y Triollo.