Los carteros iniciarán en mayo paros y protestas por el recorte de presupuestos de Correos

Palenci Lunes, 19 marzo 2018, 12:56

Los representantes sindicales de Correos han anunciado nuevas movilizaciones de protesta contra el recorte presupuestario previsto por el Gobierno, puesto que, auque todavía no se conocen los presupuestos para este año, se estima que se va a consolidar la reducción aprobada el pasado año, cuando la consignación destinada al Servicio Universal Postal cayó de 180 a 57 millones de euros.

Las primeras movilizaciones se han convocado para el 4 de mayo y se tratará de paros parciales, a partir de ese momento, se irán convocando nuevas propuestas «contundentes y continuadas», según ha explicado la representante de CC OO en Correos Carmen Calleja Macho, quien ha indicado que las propuestas irán incrementándose si no hay respuesta por parte del Ministerio de Fomento, «con un compromiso por escrito, no como el que nos dieron en el mes de julio, y del que no hemos vuelto a saber nada».

Los funcionarios de Correos creen que el Gobierno lleva años aplicando una política «antipostal», encaminada al desmantelamiento del servicio universal. En este sentido, reclaman también que se aprueben los planes de modernización, con el fin de que Correos se adapte a la nueva realidad del mercado, en el que el mayor peso específico lo tiene el reparto de paquetería, por lo que piden que se abra un proceso de transformación en operador logístico para competir con las grandes empresas de reparto de paquetería, que según han explicado, son extranjeras. «La falta de un plan de empresa nos lleva a pensar que se intenta reducir a Correos a la mínima expresión, a una empresa residual o la evidente descapitalización en favor de los lobbies privados en logística», ha señalado Josune Caballero, de CSIF.

Asimismo, se critica la reducción paulatina de plantilla, que ha bajado en Palencia en el ámbito rural de 168 a 67 trabajadores desde 2008. También se censura la preacarización en las contrataciones temporales, que son inferirores a las necesarias, con lo que se generan «excesivas cargas de trabajo».