Carrión de los Condes se moviliza por el gimnasio Concentración celebrada en la Plaza Mayor de Carrión a favor del gimnasio. / César Ceinos El PP advierte de que no se opone al gimnasio, pero exige más información sobre el proyecto CÉSAR CEINOS Carrión de los Condes Sábado, 30 diciembre 2017, 23:03

Un grupo de carrioneses, algo más de un centenar, se concentrado este sábado en la Plaza Mayor de la localidad jacobea para pedir la aprobación del proyecto del gimnasio. En esta concentración, que se gestó y difundió por las redes sociales, comenzó una recogida de firmas a favor del proyecto, que se debatió en el pleno celebrado esta semana pero no se aprobó ya que únicamente contó con el apoyo del equipo de gobierno de Ciudadanos, que está en minoría, y de un concejal socialista. Los defensores del gimnasio han anunciado que esto es solo el principio de una campaña que continuará de forma inmediata con el reparto de hojas de firmas en los establecimientos colaboradores.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Carrión, Javier Villafruela, divulgó ayer un comunicado de prensa en el que justifica su voto en contra al proyecto del gimnasio que presentó Ciudadanos. «En el Partido Popular estamos a favor de construir el gimnasio y en el pleno no hemos cuestionado el proyecto presentado. Nuestro programa electoral recogía este proyecto, no el programa inexistente de Ciudadanos», sostiene. No obstante, aclara que únicamente aprobarán el proyecto cuando el grupo de gobierno les aporte toda la información de la que disponen. «Creemos que es un proyecto importante en el que teníamos que haber estado informados desde un principio de lo que se quería hacer y cómo se iba a realizar. Reiteradamente, en distintos plenos, hemos preguntado y solicitado información del proyecto y el coste del mismo, sin haber recibido respuesta», agrega.

Villafruela advierte de que el lugar donde se quiere construir es una zona inundable, según recoge un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, y recalca que el Ayuntamiento no puede dedicar de sus fondos más de 145.000 euros, sin contar con el equipamiento. «Al día de hoy solo se cuenta con un compromiso de 45.000 euros del grupo de Acción Local Araduey, que todavía no está firmado, y en Planes Provinciales se ha incluido una partida de 40.000 euros», indican.

El Partido Popular está abierto al dialogo y es su intención que se apruebe el proyecto en el próximo año siempre que se facilite la información solicitada al grupo de gobierno y se sepa con certeza el coste total y su financiación.