La Cacería vuelve a la plaza San Francisco de Palencia Un joven lanza un disparo de escopeta, durante la interpretación de La Cacería por la Banda de Música. / Antonio Quintero La Banda Municipal de Música devuelve a Palencia el concierto, con niños en el coro como novedad

No se sabe con precisión el año en que fue estrenada 'La Cacería' en Palencia. En 1900, la banda que dirigía Ruperto Palomino interpretó una Marcha Mexicana, ¿sería 'La Cacería'? Lo que sí se sabe que el 25 de julio de 1930, la banda municipal, bajo la dirección de Antonio Guzmán Ricis, la interpretaba, si no por primera vez, sí con caracteres de estreno, ya que en años anteriores no figuró en los conciertos del día de Santiago ni en ningún otro. Desde ese año de 1930, en cambio, ya viene interpretándose ininterrumpidamente en tal fecha jacobea.

La pieza describe una jornada montera. Comienza con un amanecer en un castillo feudal. Sale el sol, que es saludado con trino y gorjeos de pájaros. Suenan los trompas de caza, y los monteros emprenden la marcha seguidos de la jauría de perros. El día es alegre y los cazadores cantan: 'Alerta, cazador -¡la trompa suena ya! alerta, cazador. Marchemos a cazar'.

La comitiva llega al monte. Se descubre la pieza, que es perseguida y suenan los primeros disparos, al compás de un agitado galope.

Termina la cacería y los cazadores regresan entonando: 'Victoria cazador ¡la trompa suena ya! victoria cazador, ¡volvamos al hogar! Volvamos, volvamos, volvamos; volvamos al hogar!'.

Esta pieza, introducida en España por una banda militar mexicana y se estrenó por el año 1885, ha sido reinventada esta noche en la plaza de San Francisco por la Banda Municipal de Música.

Además, un grupo de niños han participado a modo de coro para recrear esas escenas.