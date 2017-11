Buscan en Cantabria un oso herido que podría ser el que recibió disparos en Palencia Labores de búsqueda del oso en Palencia. / El Norte La Fundación Oso Pardo señala que podría tratarse de dos casos distintos, aunque hay posibilidades de que sea el mismo ejemplar EL NORTE Palencia Miércoles, 22 noviembre 2017, 11:08

«Con los osos nunca se sabe. Hay una distancia muy grande para un animal herido, pero podría ser el mismo, no podemos asegurarlo hasta no lo localicemos o hasta contrastar muestras de sangre, si encontramos rastros», explica Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, que estos días no parece tener un minuto de descanso desde que en la mañana del pasado sábado dos cazadores dispararon contra lo que en principio creían que era un jabalí, pero que uno de los celadores de la Reserva de Caza de Fuentes Carrionas que controlaba la batida pudo identificar como un oso.

En ese momento, se iniciaron dispositivos de búsqueda y rastreo, al hallarse rastros de sangre, sin embargo, hasta el momento han sido infructuosos, a pesar de la participación de perros especializados en seguimiento de muestras, incluso unidades caninas de la Guardia Civil desplazadas desde Madrid. Todo sin éxito.

Pero en la jornada de este martes han vuelto a saltar las alarmas, como ha confirmado la propia Fundación Oso Pardo, que a través de un comunicado ha explicado que un dispositivo integrado por técnicos y agentes del medio natural de Cantabria y del Principado de Asturias tratan de localizar en los bosques de Peña Sagra, en Liébana (Cantabria) a un oso pardo herido en una de las extremidades, que puede ser el que sufrió un disparo en una cacería de jabalíes en Palencia.

Según este comunicado, recogido por la agencia Efe, fue un vecino de Liébana quien comunicó a los agentes la presencia del animal en la zona a última hora de la tarde del martes.

El hombre explicó que había visto a un oso de pequeño tamaño que al desplazarse cojeaba de una pata en la comarca cántabra de Liébana que es adyacente al Parque Natural de Fuentes Carrionas, en Palencia, donde el pasado sábado resultó herido un oso pardo en el transcurso de una cacería de jabalí.

La FOP ha precisado que aunque la coincidencia en fechas y la «no excesiva lejanía» entre los dos lugares pueden hacer pensar que se trate del mismo animal, si bien no se puede descartar que sean ejemplares diferentes y heridos en sucesos distintos.

Por eso, desde la Fundación se indica que habrá que esperar a los resultados del dispositivo de búsqueda para poder cotejar las muestras genéticas de la sangre para determinar si se trata del mismo oso o de animales diferentes