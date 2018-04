Los británicos Hot Chip (dj set) y Morgan, nuevas incorporaciones a Palencia Sonora 2018 Cycle, Perro, Melange, Julieta 21, The Grooves y Los Volcanes se suman al cartel a la espera de cerrar su artista invitado y los djs EL NORTE Palencia Miércoles, 4 abril 2018, 09:59

Ocho nuevas bandas se incorporan al cartel del festival Palencia Sonora, que celebrará su decimoquinta edición entre los días 7 y 10 de junio con más de una veintena de grupos y artistas y un programa que se extenderá a nuevos escenarios de calle. A los últimos nombres desvelados por la organización el pasado mes de febrero (Lori Meyers, Rufus T. Firefly, Siloé, Club del Río y Brigitte Laverne) la cita musical palentina suma varios anuncios, entre los que destaca la presencia de los británicos Hot Chip (dj set), Morgan o Cycle. Los abonos para el festival (que reunirá también a destacados nombres de la escena pop-rock independiente, como Dorian, Xoel López, La M.O.D.A., Ángel Stanich, Joe Crepúsculo o Carmen Boza) puden adquirirse a un precio de 38 euros.

Hot Chip (dj set).

Hot Chip (dj set) reúne a los componentes de una de las bandas británicas más innovadoras y con más personalidad a la hora de combinar el sonido electrónico y el indie. Su actuación promete ser uno de los grandes momentos del festival, un enérgico set por el que desfilarán influencias del funk, el disco, el house y o el techno. Morgan es otra de las confirmaciones. El quinteto madrileño (liderado por Nina de Juan y Paco López) llegará a Palencia (acturá el jueves, día 7, junto Lori Meyers) con los temas de su segundo álbum, ‘Air’, grabado en los estudios Black Betty con la producción de José Nortes. Este nuevo trabajo confirma el imparable ascenso de una banda que entró de lleno en la escena nacional con su LP debut ‘North’, un disco autoeditado que consiguió colarse en las listas de los más vendidos en 2017. Desde entonces, han firmado un centenar de conciertos en salas y festivales de todo el país.

Morgan.

Electrónica, guitarras potentes y coros pegadizos son las señas de identidad de Cycle. El grupo de electropop anglo-español se mueve con confianza entre el electrobreak y el rock, llegando a hacer recordar al público a las mejores bandas europeas de finales de los 80. La voz profunda y versátil de Luke Donovan y la sedosa y provocativa voz de La China Patino llevarán al escenario palentino su rock más bailable, con electrónica, bajo y grandes sintentizadores, arreglos y distorsiones, sonidos rock, punk y techno con mucho estilo. Acaban de editar su quinta entrega ‘Electrik’, su disco más especial, bajo el amparo de Subterfuge Records, doce temas que exhalan energía, juventud eterna y excitación. Abanderados de toda una generación de bandas, Perro puede presumir de un estilo propio y reconocible resultado de unir punk, kraut, rock y toques tropicales. El grupo murciano, autor de temas ácidos e inteligentes, presentará en directo los temas de su último álbum, ‘Trópico Lumpen’, que acaban de lanzar de manos de Hans Krüger en Montreal Studios (Subiza, Navarra) y masterizado por Joe Carra en los prestigiosos Crystal Studios de Australia.

Los Volcanes.

A los nombres anteriores se suma también Melange. El quinteto formado en Madrid a finales de 2014 reúne a músicos con más de 20 años de trayectoria en diferentes bandas de la escena independiente madrileña. La psicodelia, la música experimental y el folk protagonizan su último disco, ‘Viento Bravo’, publicado el pasado mes de noviembre, un trabajo que da fe de la temperatura cálida y la familiaridad frente a la presión del molde y el mercado del pop. Junto a ellos, los espectadores podrán disfrutar de los temas de ‘Alerta’, el último proyecto discográfico de Julieta 21, un álbum con el que la banda se aventuraba a experimentar sobre nuevos relatos musicales. Energía, electricidad, fiesta, baile, emoción y actitud conviven en su propuesta.

The Grooves

El directo de The Grooves desplegará sobre el escenario del Palencia Sonora sudor, energía y diversión. La banda propone el ritmo del rock electrónico más descarado junto a la elegancia de una sección de vientos y sientes envolventes, acompañado de una carismática y sensual voz que trasladará al público a las mejores pistas de baile. Su último disco, ‘R3set’, ha sido producido por David Kano y cuenta con colaboraciones de lujo como Vinila von Bismark, Luke Donovan (Cycle) y Gabriel Peso. La última de las confirmaciones que la organización del festival lanza es la de Los Volcanes. Tras años con el nombre de The Faith Keepers, Los Volcanes apuestan ahora por cantar en castellano. Borja Téllez (voz y percusión), Jota García (bajo), Guillermo Sinnerman (guitarra) y Eduardo Pons (saxos) demostrarán que continúa viva su pasión por el soul y el funk y por el rhythm and blues.

Perro.

Venta de abonos

Los abonos, a un precio de 38 euros, se pueden adquirir en la página Web del festival, en la plataforma notikumi.com y en los puntos de venta habituales: Bar Universoro, Jimmy Jazz y Estación Sonora. A la ampliación de su programación a cuatro jornadas y las reformas en las instalaciones para mejorar los servicios que el festival ofrece a sus espectadores, Palencia Sonora suma también algunas novedades, como el incremento de los conciertos de calle (se prolongarán hasta la mañana del domingo, 10 de junio), que esperan convertir el centro histórico de la capital en una auténtica fiesta de la música.

✓ Lori Meyers, Dorian, Xoel López, La M.O.D.A. o Ángel Stanich encabezan el cartel del festival, que este año amplía su programación a cuatro jornadas y suma nuevas propuestas y escenarios de calle. El Parque del Sotillo, un céntrico espacio verde, acogerá los conciertos prinicpales y la zona de acampaña, que mejora sus instalaciones y servicios

Julieta 21.

✓ Morgan son los elegidos para actuar el jueves, día 7, junto a Lori Meyers. La configuración definitiva del cartel por días y los horarios se darán a conocer próximamente

Organizado por Palencia Sonora con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, el festival cuenta con la colaboración de la Diputación de Palencia, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid a través de su Campus en Palencia, el Centro Buendía y el Instituto de la Juventud de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.