Uno de los dos bancos que iban a financiar la compra de Agua Palentina da marcha atrás Instalaciones de la embotelladora en la localidad palentina de San Salvador de Cantamuda. / El Norte El administrador pide más plazo al juzgado, pero el fantasma de la liquidación planea sobre la empresa R. S. RICO Palencia Miércoles, 28 marzo 2018, 00:02

Juan Barco Vara, que es el administrador concursal de Agua Palentina, la embotelladora de La Pernía que comercializa Aguas de Lebanza y que se halla en concurso de acreedores, ha pedido más plazo a la titular del Juzgado Mercantil para intentar revertir la negativa a la operación por parte de una de las dos entidades bancarias que en principio iban a financiar la compra de la unidad productiva por parte de la empresa francesa SH Distribution.

La titular del Juzgado Mercantil se reunirá en próximos días con el administrador concursal para conocer la viabilidad de sus gestiones y si es posible que esa entidad bancaria dé marcha atrás en su negativa, dado que el principal acreedor de Agua Palentina no ve garantías y se opone a la operación siempre que no haya acuerdo con las dos entidades financieras. De no poder desbloquear esta situación, sobre Agua Palentina se cerniría el fantasma de la liquidación, según apuntaron ayer fuentes judiciales.

SH Distribution, mayorista gala de bebidas con sede en Estrasburgo, tiene consignados ante el Juzgado Mercantil los 300.000 euros de aval que exige la administración concursal como paso previo a la compra de Agua Palentina.

El Juzgado Mercantil dictó el 23 de marzo de 2017 una providencia en la que acordaba un plazo de diez días hábiles para ver si había alguna otra oferta por la embotelladora, un plazo que expiró sin interesados.

La firma gala SH Distribution, que presentó ante el Juzgado Mercantil una oferta de adquisición de Agua Palentina por 2,6 millones de euros, y la administración concursal vio con una moderado optimismo esa consignación del aval de 300.000 euros en el juzgado por parte de SH Distribution, pues parecía lógico que la empresa francesa continuara adelante en su idea de adquirir Agua Palentina (en caso de no hacerlo, perdería esos 300.000 euros del aval), después de los intentos frustrados, por distintos motivos, de Marketing Plus Trading y Vitamineone SL. Pero las dificultades de financiación con las entidades bancarias dificultan ahora que la operación de venta de la unidad productiva se pueda llevar a cabo.

Agua Palentina es propietaria de la marca Aguas de Lebanza, envasadora de agua mineral que inició operaciones en 2008 con una plantilla de 18 empleados. En diciembre del año 2012 fue declarada en concurso voluntario de acreedores por el Juzgado Mercantil tras no poder hacer frente a los vencimientos de deuda. En febrero de 2016, se presentaron oficialmente dos ofertas ante el Juzgado Mercantil para adquirir la unidad productiva de la embotelladora.

Una de ellas estaba firmada por una empresa con sede en Arabia Saudí, Marketing Plus Trading, por importe de más de dos millones de euros, pero la empresa árabe retiró la oferta por los recursos planteados por la Tesorería General de la Seguridad Social ante el Juzgado Mercantil, al considerar que la venta suponía una sucesión empresarial.

La firma Vitamineone, de capital español, presentó también una oferta para la adquisición de la unidad productiva de Agua Palentina, pero no consignó los 300.00 euros de aval exigido por la administración concursal antes de la fecha límite.