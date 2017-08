El Ayuntamiento utilizará la encuesta de la UCE para mejorar el transporte urbano Un grupo de usuarios se dispone a subir a un autobús en la Plaza de León. / A. QUINTERO Técnicos municipales y de la empresa Palbús analizarán con detalle el contenido del sondeo JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Lunes, 21 agosto 2017, 21:25

No caerá en saco roto. Ese era el objetivo de la Unión de Consumidores de Palencia (UCE), pero también del Ayuntamiento y de la empresa concesionaria del servicio, Palbús, cuando decidieron autorizar la elaboración de la encuesta entre sus usuarios.

La primera experiencia no salió bien. La Unión de Consumidores intentó hacer un sondeo unilateral en los primeros momentos de cambio del contrato, con la entrada en funcionamiento de las nuevas líneas y paradas y los consiguientes desajustes, que generaron un notable malestar en aquellos primeros meses entre usuarios y asociaciones de vecinos. La UCE intentó hacer aquella primera encuesta, pero no contó con la autorización del Ayuntamiento de Palencia ni de la empresa Palbús, con lo que la muestra no resultó representativa y sus resultados no se tuvieron en cuenta, lo que abrió un momento de tensión entre la concesionaria del servicio de transporte urbano en la ciudad de Palencia y la Unión de Consumidores.

La relación entre ambas entidades sigue siendo distante, aunque se han dado pasos en favor del entendimiento, y la nueva petición planteada por la Unión de Consumidores para la elaborar una encuesta de satisfacción sobre el servicio de transporte urbano ha podido salir adelante con la autorización expresa tanto de Palbús como del Ayuntamiento de Palencia. Se ha exigido a la Unión de Consumidores conocer el texto de las preguntas y se ha colaborado en su confección, además de contar con la garantía que una vez cerrada la elaboración del sondeo, toda la documentación será facilitada tanto al Ayuntamiento como a la empresa Palbús para que puedan estudiarla con detenimiento y extraer conclusiones que puedan servir para mejorar la prestación del servicio.

«Era el acuerdo que teníamos con la Unión de Consumidores. Autorizaríamos la elaboración de la encuesta para que pudiera tener algún valor real, siempre que se nos facilitara de forma completa para poderla estudiar con detenimiento. Y es lo que estamos esperando, que la UCE nos entregue toda la documentación, para poder analizarla y extraer conclusiones», explicó la concejala de Servicios Públicos, Paloma Rivero, quien indicó también que el objetivo es poder implementar medidas en el diseño del transporte urbano en la ciudad de Palencia a partir de las manifestaciones de los usuarios. Sin embargo, Rivero no quiso entrar a valorar los resultados de la encuesta, a pesar de la buena nota que en general conceden los viajeros de forma general a la mayor parte de los aspectos referidos al servicio del autobús urbano. .

«Cuando podemos examinarla con detenimiento, podremos hacer valoraciones. Estamos satisfechos porque el comunicado que ha difundido la UCE destaca que la satisfacción de los usuarios es elevada, pero tampoco podemos decir mucho más ni tomar alguna decisión que afecte al servicio, puesto que lo único que tenemos son las referencias que hemos visto en la prensa. Es necesario que conozcamos a fondo las respuesta, con todos sus matices y también el contenido exacto de las preguntas, la muestra utilizada... Después, abordaremos toda esta información con la empresa para intentar adoptar cambios que puedan mejorar el servicio y solucionar aquellos aspectos que no satisfagan a los usuarios», señaló Paloma Rivero.

También, Santiago Tejedor, gerente de la empresaPalbús se muestra reacio a valorar la encuesta al no conocer todos los detalles del sondeo, aunque reconoce no sentirse sorprendido por la valoración positiva que ofrecen los viajeros, «porque hemos trabajado mucho para ofrecer el mejor servicio posible, que atienda las necesidades de la ciudad».

En lo que también coincidieron la concejala de Servicios y el gerente de Palbús es en mostrar su sorpresa por la negativa valoración que hacen los usuarios de las frecuencias de paso de los autobuses durante los fines de semana. «Nos sorprende un poco porque los fines de semana, en principio, el tráfico es mucho menos denso en la ciudad, con lo que los autobuses pueden circular con mayor agilidad y no debería haber retrasos», indica Rivero.