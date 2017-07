El Ayuntamiento de Palencia reducirá el programa de fiestas para ajustarse al presupuesto 00:38 Miles de personas, durante el concierto de Estopa del año pasado. / Enrique Camina El concejal de Festejos culpa a la oposición de la previsible merma de actividades en una amplia entrevista que se publicará en la edición de papel del sábado 22 MARCO ALONSO Palencia Viernes, 21 julio 2017, 19:11

El 'no' de la oposición al aumento de la partida de fiestas tendrá consecuencias drásticas para los sanantolines y el concejal de Festejos, Sergio Lozano, no ha podio ocultar su enfado. Lozano no comprende que la oposición haya tumbado una propuesta «que pretendía dotar a la ciudad de un programa atractivo» y anunciará sus intenciones en una extensa entrevista que se publicará en la edición de papel del sábado 22.