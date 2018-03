El Ayuntamiento «mira hacia otro lado» ante el cierre de comercios, según la Unión de Consumidores El presidente de la UCE en Palencia, Alberto Arzúa, junto a la secretaria general, Susana Cubillo. / El Norte El presidente de la UCE aprovecha la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor para reclamar más implicación al Consistorio EL NORTE Palencia Jueves, 15 marzo 2018, 17:05

El de hoy puede parecer un día de celebración para los consumidores de Palencia, y es que es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y, además, se cumplen 33 años de la celebración de la asamblea constituyente de la Unión de Consumidores de Palencia (UCE). No obstante, parece que hay poco tiempo para los festejos y más para las reivindicaciones, y para corroborarlo solo hay que escuchar a Alberto Arzúa, presidente de UCE Palencia, que aprovechó este día para reclamar más apoyo al Ayuntamiento. «Queremos formar e informar a la gente en Palencia, y por eso hemos pedido al Ayuntamiento que se convoque el Consejo Municipal de Consumo, para dar una solución al problema que hay de comercio en Palencia, pero siguen mirando para otro lado», sentenció Arzua.

La indignación del presidente de UCE fue en aumento. «¿Quién compra en Palencia? ¿Los propios empresarios? No, los consumidores somos los que compramos en Palencia y los que queremos seguir comprando en Palencia y dar soluciones», se preguntó Arzúa en una reivindicativa rueda de prensa en la que también leyó un manifiesto en el que realizó un repaso de los 33 años de vida de este servicio en Palencia.

La Asociación de Consumidores no tiene un convenio con el Ayuntamiento de Palencia desde hace siete años, cuando entró la actual corporación municipal. «Llevamos siete años jugando al frontón nosotros solos con la pelota. No cuentan con los consumidores y creemos que el Consejo Municipal de Consumo, que para eso existe, se tiene que convocar para que se nos oiga como consumidores. Tenemos propuestas y tal vez entre todos podemos encontrar solución a este gran problema que tenemos y vamos a seguir teniendo», sentenció el presidente de UCE Palencia, que asegura que la ausencia de un marco en el que trabajar con el Consistorio no se da en otros municipios de la provincia. «Colaboramos con Grijota, Dueñas, Villamuriel, Carrión de los Condes, Saldaña y Aguilar, y ahí se ha notado que ha bajado el número de consultas porque la gente está bien informada y solo presenta la reclamación, por eso este año hemos tenido 49 reclamaciones más y menos consultas en la provincia», sentenció Arzúa.