Las asociaciones de vecinos abren un frente contra la instalación de antenas telefónicas Antena en la calle Felipe Prieto. / Antonio Quintero Las operadoras han solicitado al Ayuntamiento de Palencia que cambie la restrictiva regulación local JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Viernes, 18 agosto 2017, 11:38

La polémica por las antenas de telefonía móvil vuelve a sacudir la ciudad de Palencia. Las operadoras sitúan a la capital palentina como una de las zonas urbanas con peor cobertura de toda España, debido a los problemas normativos que encuentran para la instalación de nuevas estaciones base, a lo que hay que sumar también el continuo desmantelamiento de antenas que se ha producido en los últimos años debido a las denuncias de los vecinos tras comprobarse que en la mayor parte de los casos las instalaciones se habían efectuado de forma irregular.

En este contexto, las empresas telefónicas han planteado de forma conjunta un escrito al Ayuntamiento de Palencia, en el que se solicita una modificación de la normativa urbanística de la ciudad (básicamente lo que se pide es un cambio en el artículo 125 del Plan General de Ordenación Urbana), con el fin de que se flexibilice la instalación de antenas en la ciudad.

Esta petición, que ha llegado formalmente al Ayuntamiento, no ha comenzado aún a estudiarse, pero ha despertado el temor entre las organizaciones ecologistas y las asociaciones de vecinos, que se muestran preocupadas por la posible existencia de una negociación secreta entre el equipo de gobierno municipal y las empresas telefónicas para allanar el camino a la instalación de nuevas antenas.

Ante esta circunstancia, Ecologistas en Acción difundió el pasado martes un comunicado en el que expresaba su maletar por una «negociación a escondidas» y recordaba al Ayuntamiento su deber de preservar la salud de los ciudadanos por encima de los intereses empresariales, por lo que pedía también la apertura de un gran debate social público y trasparente sobre el desarrollo de los sistemas de telecomunicaciones en la ciudad.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Palencia se insiste en que no hay abierto por el momento ningún diálogo con las operadoras telefónicas para abordar este problema. La Concejalía de Urbanismo reconoce que se ha recibido oficialmente un escrito remitido por las operadoras telefónicas, aunque por el momento no se ha procedido a su estudio. La propia edil de Urbanismo, María Álvarez, reconoció la existencia del documento en una de las últimas reuiniones de la Comisión Informativa de Urbanismo, al ser preguntada por este tema por los representantes del PSOE, que solicitaron que se diera cuenta a los grupos políticos de todos los pasos que se estén dando en este ámbito. María Álvarez explicó que por el momento, la solicitud está sobre la mesa y no ha comenzado a estudiarse siquiera, puesto que la mayor parte de la plantilla de su departamento se encuentra de vacaciones. La edil se comprometió ante el resto de los grupos políticos a que cuando la solicitud de las operadoras telefónicas sea revisada por los técnicos municipales se informará a los integrantes de la Comisión de Urbanismo, con el fin de que todos los grupos políticos puedan expresar su posicionamiento sobre la solicitud de cambio de la normativa municipal y las soluciones que pueden darse a las compañías telefónicas con respecto a su preocupación por la falta de cobertura en la ciudad.

Despliegue imposible

Las empresas insisten en que la regulación local sobre la instalación de antenas es una de las más restrictivas de toda España, al impedir que se puedan colocar los equipos tecnológicos de control de las antenas en las cubiertas de los edificios. Esta circunstancia impide que se puedan desplegar las estaciones base de telefonía con la actual tecnología que operan las compañías telefónicas, ya que necesitan que esos equipos de control se encuentren junto a las torres.

Y en este contexto, las operadoras muestran también una mayor preocupación por las dificultades que se están encontrando para planificar el despliegue de nuevos sistemas de comunicación de banda ancha en la ciudad. Las empresas quieren comenzar a implantar nuevos sistemas de redes de comunicación, cuyo despliegue no puede acometerse con las infraestructuras ya instaladas, que deben sustituirse por nuevos sistemas, lo que tampoco puede llevarse a cabo debido a las restricciones existentes en el planeamiento urbanístico de la ciudad, por lo que advierten de que Palencia puede quedarse atrás en el desarrollo tecnológico frente a otras ciudades.

Desde las empresas se pide una adecuación de la normativa municipal de Palencia a la Ley Nacional de Telecomunicaciones, que está especialmente enfocada hacia el despliegue de la banda ancha ultra rápida, lo que no cumple en Palencia. Así las operadoras recuerdan que con los actuales criterios normativos, la capital palentina puede quedarse pronto fuera de la carrera por estar al frente de las denominadas ‘smart cities’, puesto que la mayor parte de las aplicaciones y servicios se encuentran conectados con sensores que necesitan la cobertura de telefonía móvil.

Una dura oposición

Así, la disyuntiva no es fácil para el Ayuntamiento de Palencia puesto que si por un lado recibe las presiones de las operadoras telefónicas, por el otro llegan las de las organizaciones ecologistas y las de las asociaciones de vecinos, encabezadas por la Federación Provincial, que ya ha remitido un comunicado en el que se muestra tajantemente en contra de que se produzca una modificación normativa que flexibilice la instalación de antenas de telefonía en la ciudad. «Que las empresas de telefonía móvil busquen un acuerdo con el Ayuntamiento de Palencia para modificar el PGOU y que se les elimine las trabas que tienen para poder instalar sus antenas de telefonía en la ciudad, nos parece lamentable y aún peor es que lo intenten arreglar en pleno mes de agosto que es temporada estival para que pase desapercibido y no levante polémicas entre la ciudadanía. Una vez más asistimos a políticas de hechos consumados, que llevamos toda la legislatura denunciando de este Ayuntamiento para favorecer a unos en perjuicio nuevamente de los vecinos de Palencia», se afirma en el comunicado difundido por la Federación de Vecinos, en el que se muestran convencidos de que el equipo de gobierno municipal está negociando ya con las operadoras telefónicas, a pesar de que la concejala de Urbanismo insista en que no ha comenzado a darse ningún paso en este sentido, puesto que todavía ni los técnicos municipales han podido estudiar la petición concreta planteada por las empresas.

«Cuando un ayuntamiento se preocupa más de favorecer los intereses de empresas privadas a la seguridad y la salud de los vecinos de Palencia, que son a los que representan, siempre se encontraran de frente con la oposición ciudadana y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia», se insiste en el comunicado.

En este mismo frente, se ha situado también la Asociación de Vecinos del barrio del Cristo, que también ha solicitado por escrito al equipo de gobierno que no modifique el Plan General de Urbanismo, con el fin de que sigan existiendo trabas a la instalación de antenas en las cubiertas de los edificios, basando su petición en el principio de precaución, ante los posibles riesgos para la salud que tienen las emisiones radioeléctricas. «El articulo 125 del plan general cierra la puerta a la barra libre que piden las telefonías, por este motivo esta asociación de vecinos pide a todos los grupos municipales que se opongan a la modificación de dicho articulo y así mismo que cese el oscurantismo con que el Ayuntamiento está llevando este problema», indican los vecinos del Cristo