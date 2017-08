El arte incrementa la belleza natural en Palencia Varias personas contemplan las obras durante la inauguración de Expo Aire. / Antonio Quintero Más de 60 artistas de diferentes técnicas y estilos exhiben sus obras al aire libre en la Huerta de Guadián en la popular Expo Aire Martes, 29 agosto 2017, 22:52

La naturaleza que convive en la Huerta de Guadián amplía su belleza natural estos días de la mano de Expo Aire. La muestra, que se ha inaugurado en la tarde de este martes, reúne la obra de más de 60 artistas, que llenan el parque con los diferentes estilos de pintura, escultura y cerámica.

Son muchos los artistas que quieren exponer en la muestra, pero la organización, que corre a cargo del grupo cultural Muriel, solo ha podido incluir once nuevos, ya que los que colaboran frecuentemente en sus actividades por la provincia tienen un espacio obligadamente reservado. Por ello, casi la mitad de los artistas son de origen palentino. «Tenemos que organizarlo así, porque si no, la exposición no tendría el reconocimiento que ha ido adquiriendo en estos 33 años», explica el presidente del grupo Muriel, Alberto Rodríguez Lechón, quien asegura que la muestra cuenta con autores reconocidos como el salmantino José A. Muñoz Bernardo o el gallego Diego de Giráldez, que se encontraban en la inauguración, entre otros, como la cántabra Donmar.

A la inauguración han acudido numerosos representantes de las instituciones, así como varios artistas de los que colaboran en la muestra. La concejala de Cultura, Carmen Fernández, aseguró que «compañeros de otras ciudades sienten envidia de Expo Aire y quieren también una exposición al aire libre igual», dijo.

El pintor palentino Fernando Escobar ofreció un pregón, en el que recordó su vida como artista, y explicó cómo desde su juventud se fue introduciendo cada vez más en el mundo del arte, insistiendo en que ningún artista deja de aprender ni de mejorar en su obra a lo largo de su vida y bromeando con que «cuando el médico me quiso jubilar era cuando empezaba a aprender».

Durante el acto de inauguración se entregaron unos reconocimientos a la Concejalía de Fiestas por su esfuerzo en la organización de la exposición, premio que recogió el concejal del Ayuntamiento de Palencia Sergio Lozano. Por su parte, la periodista May Chaparro fue también distinguida por su colaboración con el grupo Muriel y su compromiso con el arte y la ciudad de Palencia.

Además, Muriel entregó unas distinciones como reconocimiento a las instituciones que hacen posible que el trabajo de Muriel haya perdurado en el tiempo. El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco;la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén; y la consejera de Agricultura de la Junta, Milagros Marcos, recibieron los reconocimientos de las tres instituciones.

La exposición se puede visitar hasta el domingo, día 3, y se encontrará abierta de 18:00 a 21:00 horas. Por motivos de seguridad, todas las obras se guardarán en la iglesia de la Huerta Guadián, y en caso de lluvia no se expondrán. «No nos vamos a arriesgar a que se puedan deteriorar», aseguró el presidente.