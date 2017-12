El arte de la 'La Bella Reconocida' atrae a los palentinos Varios visitantes contemplan el fresco de la Cruz.Marta Moras Jornada de puertas abiertas en la catedral para contemplar el fresco de la Cruz de la capilla de la Inmaculada PALOMA AGUADO Palencia Miércoles, 27 diciembre 2017, 11:11

La catedral de Palencia abrió este martes sus puertas al público para mostrar el arte de esta ‘bella desconocida’. Todos los interesados podían acudir de forma gratuita a la seo y disfrutar de sus encantos. Y esta vez, había un claro favorito en el recorrido: el gran fresco del siglo XVI dedicado a la cruz, descubierto en la restauración de la capilla de la Inmaculada. La jornada pretendía mostrar la nueva joya artística y sobre todo, poner en valor la riqueza cultural de la catedral.

Por supuesto, las visitas también seguían los más puros encantos de siempre. La cripta, atractivo principal el día de San Antolín, continúa siendo una de las principales razones para visitar la seo palentina. Y no podía faltar el tirón a la coleta de la criada de Doña Urraca para pedir un deseo del nuevo año, tal y como cuenta la leyenda. Familias, amigos y parejas se acercaban para disfrutar de estas tradiciones y recordar la belleza de la catedral, que en muchas ocasiones, «no sabemos valorar y apreciar».

Así lo aseguraba uno de los palentinos que se acercó a contemplar el nuevo estado de la catedral tras sus últimas reformas. Oscar Guardo hacía años que no visitaba la ‘bella desconocida’. «Recuerdo venir a la catedral cuando era más pequeño, pero desde entonces, se han producido muchas reformas», asegura el joven, que aprovechó el día de puertas abiertas para reencontrase con la seo y enseñársela a una amiga brasileña. «La gente que no conoce Palencia no piensa que pueda haber una catedral así en una ciudad pequeña», reconoce Oscar.

La catedral muestra una exposición de códices del siglo XI En el marco de la jornada de puertas abiertas se inauguró una exposición de dos códices del siglo XI en versión fascímil en la capilla de las Reliquias de la seo palentina. Luis Ángel Montes, profesor de teología, se encargó de explicar la historia de los dos códices a los visitantes. Uno de ellos, el libro de las ‘Períciopas del emperador San Enrique II’, es un leccionario que data del año 1007. El segundo códice, el ‘Sacramento del emperador San Enrique II’, corresponde a un misal de marfil de la misma época. Su valor y su riqueza cultural, según explicó Ángel Montes, «son incalculables» y Palencia tiene «el honor de poder disfrutar de estas joyas en su catedral».

Un ejemplo similar lo protagoniza Jesús Ibáñez, que acudió a la jornada de puertas abiertas en compañía de un grupo de amigos. Jesús era el encargado de explicar la historia y los secretos de la catedral a varios palentinos y vallisoletanos, pero también a una londinense. «La catedral es única, y la cripta es una de las partes que más nos ha gustado», explicaba Krisna, la joven inglesa, que descubría por primera vez la seo.

Para poder conocer todos los detalles de la catedral, muchos de los visitantes apostaron por servirse de una audioguía a un precio de dos euros. Esta, por ejemplo, es una de las novedades de este año en la seo y que demuestra el interés por dar a conocer uno de los principales atractivos de la ciudad. Y no solo entre los palentinos, también como referente artístico en Castilla y León. Un propósito que este 2017 culmina con la incorporación del fresco del siglo XVI, que reforzará el valor artístico de lo que debería ser la ‘bella reconocida’.