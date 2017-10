Apoyo en la Comisaría de Palencia a los policías desplazados a Cataluña Concentración de polícias nacionales en Palencia. / Antonio Quintero Una treintena de efectivos del Cuerpo se ha concentrado para denunciar el hostigamiento que están sufriendo por los separatistas EL NORTE Palencia Martes, 3 octubre 2017, 18:29

Más de una treintena de policías nacionales, arropados por vecinos de la capital palentina, se han concentrado este martes a las puertas de la Comisaría Provincial de Palencia para mostrar su respaldo a los compañeros desplazados a Cataluña con motivo del desafío secesionista y su rechazo al hostigamiento que están sufriendo por parte de los independentistas catalanes.

«La concentración se ha organizado para mostrar todo nuestro apoyo a los compañeros que tan admirablemente están realizando sus funciones allí por orden del Gobierno y por un mandamiento judicial, y que están siendo acosados y maltratados en Cataluña, y en cierta forma, abandonados por nuestro Gobierno», ha señalado el secretario provincial de la Confederación Española de Policía en Palencia, Alfonso Pérez. «Nosotros, siempre que nos requiere el Gobierno, vamos donde se nos ordena, cumplimos como siempre con nuestra misión de una forma ejemplar, porque yo creo que se ha cumplido de una forma ejemplar. Se ha intentado primero dialogar, y si no se consigue de forma dialogada, la Policía tiene que actuar de forma proporcionada, se han evitado cargas y se ha tenido el tacto que otras veces no se ha tenido», ha apuntado Alfonso Pérez, que ha recalcado cómo, aunque no es el momento, «tendríamos que hacerle bastantes reproches al Gobierno».