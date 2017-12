El alcalde de Palencia urge a Ciudadanos a acordar el presupuesto Alfonso Polanco, alcalde de Palencia, junto a Juan Pablo Izquierdo, portavoz de Ciudadanos. / ANTONIO QUINTERO Izquierdo reconoce que las negociaciones avanzan pero insiste en que no tendrá consecuencias demorarlo algunos días más PILAR ROJO Palencia Martes, 26 diciembre 2017, 21:17

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, destacó ayer que esta semana es clave para poder sacar adelante el Presupuesto Municipal para el año 2018. El regidor recordó que el PP gobierna en minoría y, por lo tanto, necesita el respaldo de un socio que apoye el documento económico para poder aprobarlo, lo que garantizaría también que se van a obtener 20 millones de fondos europeos de la estrategia Dusi para realizar inversiones importantes en la ciudad. En principio, el acuerdo vendrá de la mano de Ciudadanos, una formación con la que en los últimos días ha intensificado las conversaciones para redactar el documento económico, pero con quien aún no hay cerrado un acuerdo en firme.

Alfonso Polanco insistió ayer en que esta semana es clave para firmar definitivamente el acuerdo de Presupuestos. En principio, el objetivo del alcalde es que entre hoy y mañana se convoque la Comisión de Hacienda en la que dictaminará definitivamente el documento económico y el viernes, día 29, se celebre el pleno del Presupuesto. «Hemos trasladado a toda la oposición la información y los datos que hemos incorporado y creo que ya está todo listo para aprobarse. La comisión la debe convocar el portavoz de Ciudadanos, que es el presidente, pero si él no lo hace, lo pediremos nosotros», afirmó Polanco. El regidor insistió en que, si no se aprueban dentro del año, se pueden perder los fondos europeos y se tendrán que anular muchas inversiones. «Por estos motivos son por lo que reclamamos que se agilice al máximo», afirmó en una rueda de prensa.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Pablo Izquierdo, explicó ayer que faltan muchos flecos por cerrar, ya que todavía su grupo no ha entregado al PP todas las peticiones que desea incorporar, y que son necesarias para firmar un acuerdo definitivo. «En cualquier caso, creo que estamos exagerando sobre las consecuencias que tendría demorar algunos días la aprobación del Presupuesto. Si no está aprobado en pleno el 29 de diciembre y lo está el 10 de enero, por ejemplo, no pasa absolutamente nada. No se pierde ninguna subvención de fondos europeos ni se anula ninguna inversión. Eso solo ocurriría si no se llega a ningún acuerdo y fuera necesario prorrogar el presupuesto actual», advirtió Izquierdo. El portavoz de Ciudadanos ha reconocido que las prisas no son buenas, y por ello pidió al alcalde un poco de calma para poder cerrar los acuerdos.

No obstante, Polanco destacó que sería una pena perder la oportunidad de contar con un presupuesto que, según ha señalado en numerosas ocasiones, es el más inversor, el más social y el mejor posible que podría tener ahora una ciudad como Palencia.