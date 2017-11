Aguilar coge este domingo el testigo de Las Edades del Hombre

Aún quedan unas horas para el cierre de ‘Reconciliare’. Cuando entre la última visita a los templos románicos que acogen en Cuéllar la exposición de arte religioso, la Fundación Las Edades del Hombre cerrará las cuentas y la cifra definitiva de visitantes. Será el momento de hacer las valoraciones pertinentes, de ver si la muestra que ha acogido la villa de Cuéllar ha satisfecho las expectativas, si ha superado a la de la anterior edición, a la de ‘Aqva’ celebrada en la zamorana Toro. Aunque no se trata de una competición. Al contrario, las exposiciones de Las Edades del Hombre son una sucesión de etapas, cada una con un valor propio y, siempre, una oportunidad para revitalizar la economía y el turismo no solo del municipio, sino de toda la comarca.

En Aguilar de Campoo trabajan desde hace tiempo para recoger el testigo que entrega Cuéllar. El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez, ha participado esta semana en una de las primeras reuniones de coordinación con los responsables de las instituciones locales. Así que la preparación del próximo dispositivo de Las Edades está en marcha.

La alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, realza las infraestructuras que ya posee la villa aguilarense, y las inversiones que han venido realizando en los últimos años, a razón de 200 euros en cada ejercicio, para mantenerlas y mejorarlas. Está convencida de que «es una oportunidad de consolidar lo que tenemos, siempre mirando al futuro.

-¿Cómo se prepara Aguilar para acoger las Edades?

-La preparación para que un municipio como el nuestro sea, o pueda ser sede de las Edades del Hombre es un trabajo que podemos calificar como una carrera de fondo. Este recorrido ha tenido dos vertientes muy importantes. La primera de ellas, la creación, mejora e inversión del Ayuntamiento en el mantenimiento y mejora de nuestro núcleo. Una muestra de ello son las inversiones realizadas en los últimos cuatro años que superan los 700.000 euros. También, a nivel interno, hemos trabajado de forma muy intensa en mejorar la señalización turística, adaptarla a las nuevas tecnologías a través de códigos QR e incluso con apps o impulsando nuevos eventos culturales. También, desde el equipo de gobierno del PP de Aguilar, hemos trabajado en estos años a nivel institucional para promocionar nuestro municipio como sede ante las instituciones con peso especifico en la decisión final. A la vista de los resultados, creo que hemos logrado el objetivo.

-¿Acompañarán a la Colegiata San Miguel como sedes la iglesia de Santa Cecilia y el monasterio de Santa María la Real?

-Lo que es seguro es que la Colegiata será una de las sedes, sobre las otras dos alternativas no puedo confirmarte cuál será, pero en pocos días se definirá.

-¿Por qué ha sido Aguilar más merecedora de las Edades de 2018 respecto a otras candidaturas?

-No se trata de que sea más merecedora o menos que otras candidaturas. Para nosotros Aguilar reúne cualidades que hacen que resulte muy atractiva para esta exposición, sin desmerecer a ninguna otra de las que optaban a ello. Aguilar puede presentar una cartera de méritos muy sólidos en este sentido. Poseemos un municipio dotado en términos generales para acoger este evento cultural. Disponemos de un sector servicios muy importantes y estoy segura, con ganas de dar lo mejor de sí mismos para dar respuesta al reto que supone este año 2018. Y no debemos olvidar la importante situación estratégica de nuestro municipio y sumado al increíble potencial patrimonial que nos avalan.

-¿Qué obras se han llevado a cabo y qué otras se van a realizar para tenerlo a punto?

-El Ayuntamiento de Aguilar viene ejecutando de forma estable y programada inversiones muy importantes en los últimos cinco años con unos importes que superan los 200.000 euros anuales. Ello nos permite disponer de un municipio en buen estado en términos generales que continuaremos mejorando. En este año, hemos mejorado el acceso a la ermita de Santa Cecilia con la ayuda de la Junta de Castilla y León, realizamos obras de pavimentación en varias calles y hemos dado solución al estado manifiestamente mejorable de los aparcamientos de la Plaza España con una inversión que supera los 100.000 euros. Respecto a las obras en cartera, podemos señalar que de cara a mejorar el espacio de aparcamientos, hemos propuesto construir un parking con más de 230 plazas en la parcela donde se ubicaba la antigua fábrica de Fontaneda. Este proyecto ha sido recibido con buenos ojos por parte de la propiedad y de la Diputación de Palencia, que va a colaborar de forma significativa en su financiación. En los próximos meses continuaremos trabajando en la mejora de las infraestructuras municipales a nivel turístico y urbanístico poniendo todo cuanto esté en nuestra mano, al menos, los concejales del equipo de gobierno.

-¿Ya se saben las fechas en las que tendrá lugar?

-No, aún no están definidas. No podemos olvidar que Cuéllar culmina su exposición ahora y eso supone una importante dedicación. A partirse ahora toca Aguilar y se irán concretando todos los detalles.

-¿Y el título y la temática que llevará? ¿Y las piezas que estarán?

-No, es lo que te decía antes, se está trabajando en ello, pero es necesario finalizar una etapa para comenzar lo siguiente. Nuestra Comunidad es muy rica en arte y hay que valorar con mucho acierto, en base a la temática, las piezas que deben componer la exposición. A finales de noviembre se irán despejando muchas incógnitas.

-La corporación solicitó al Ministerio la devolución de los capiteles del Monasterio de Santa María La Real que están en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Se podrán ver en Aguilar durante las Edades?

-Se solicitaron y nos consta que se ha valorado la solicitud, espero que de algún modo, los capiteles de de Santa María La Real puedan estar presentes en Aguilar durante la exposición, e incluso más, pero no puedo confirmarte nada.

-También el ayuntamiento de Aguilar ha solicitado la devolución a la Diputación del pórtico de la iglesia de Cenera de Zalima que está en el castillo de Monzón. ¿Ha habido respuesta?

-Ese tema se habló durante un pleno, pero no se concretó en nada. No obstante, hay que valorar el coste y la oportunidad, al igual que el lugar en el que son susceptibles de colocarse y las necesidades para su conservación y mantenimiento.

-Y los capiteles que está rescatando la Confederación Hidrográfica del Duero estos días de Cenera, ¿se ha pensado solicitarlos para su exhibición en las Edades?

-No, el diseño de la exposición y sus contenidos lo realiza la Fundación Edades del Hombre, nosotros no entramos en valoraciones. Si se considera oportuno apoyaremos cuantas gestiones sean necesarias para lograr las piezas que hayan considerado, si eso está en nuestra mano.

-¿Además de su relevancia cultural, se espera las Edades como un revulsivo para el municipio?

-Es, sin lugar a dudas una gran oportunidad para avanzar y consolidarnos como uno de los lugares de referencia del turismo de interior, cultural, patrimonial y natural. Estoy segura de que sabremos aprovecharlo.

-¿Qué expectativas de generación de actividad económica ha depositado el ayuntamiento en las Edades?

-Considero que la generación de riqueza en nuestro municipio es inherente al desarrollo de las Edades en Aguilar, pero no es menos cierto que es una tarea común y conjunta crear los marcos para un crecimiento y optimización económica de este evento cultural. El Ayuntamiento ha sido el motor e imán institucional para que Aguilar pueda acoger las Edades y hemos trabajado de forma intensa, programada y coherente durante años para conseguirlo. Pero no podemos quedarnos ahí. El equipo de gobierno apostará por dar participación y coordinar cuanto sea necesario, incluso aplicar políticas de fomento para la mejora y calidad de todos los servicios, ya sean públicos o privados.

-¿Qué significará para el comercio y la hostelería?

-Como ya he mencionado, es la oportunidad de consolidar y afianzar lo que tenemos, siempre mirando al futuro. Desde mi opinión, se trata de sembrar para recoger en el futuro, y esta oportunidad puede ser la mejor semilla, para los años venideros.

-¿Está Aguilar hoy por hoy bien preparado para recibir a miles de visitantes?

-¡Desde luego! Aguilar es un municipio importante, con infraestructura y con muchas posibilidades. Ya hoy recibimos muchos visitantes. Por poner una pega, tal vez nos faltan plazas hoteleras para lo que esperamos con las Edades. Una buena inversión para quien se plantee alternativas empresariales en nuestro municipio.

-¿Es sobre todo una oportunidad para dar a conocer el municipio?

-Es un escaparate para mostrar una parte de todo lo que podemos ofrecer al visitante. Aguilar es un municipio, yo creo, conocido, pero tal vez no con detalle y en todas las opciones que brinda al visitante.

-Aguilar es un pueblo que respira vida, actividad e incluso riqueza, ¿qué más puede esperar de las Edades?

-El impulso necesario para no perder el ritmo, que en ocasiones la rutina nos impone. La ilusión para seguir trabajando por estar en lo más alto y ser un referente de oportunidades.