Águeda de la Pisa muestra en Palencia sus cuadros oníricos

La Diputación de Palencia ha inaugurado este viernes una exposición de la pintora palentina Águeda de la Pisa titulada 'Todo lo exterior se volvió sueño'. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 26 de abril en el Centro Cultural Provincial, exhibe una treintena de obras creadas en los últimos. Águeda de la Pisa destaca por su carácter innovador -fue la única mujer que formó parte del grupo Ruedo Ibérico- y rupturista, así como los potentes valores cromáticos y el dominio de las construcciones formales que caracterizan sus obras, según ha destacado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, que ha destacado también la «limpieza de sus cuadros y de sus formas».

La pintora se ha mostrado satisfecha emocionada con la recepción de su obra parte de la Diputación, que calificó de «excepción, porque atender en este mundo que está instalado en el horror en un porcentaje tan tremendo que haya personas que hacen caso y les interese el mundo onírico en el que yo me muevo es algo muy de destacar». «Esa atención, cuidado y mimo a mi propuesta lo he encontrado en Palencia. Me han dado todas las facilidades y no he encontrando más que atención y cariño», aseguró.

La pintora ha asegurado e declaraciones a los medios de comunicación que plantea al hombre dentro de su paisaje. «Todas mis obras está muy influidas por el paisaje en el que el ser humano se puede mover», asevera. En la exposición hay paisaje castellano. «Es una interpretación mía. Yo considero que los pintores actuales no deben copiar la naturaleza, sino que la deben de interpretar», apostilló.

De la Pisa anuncia que más adelante expondrá otra vertiente de su trabajo a través de la fotografía, en el que plantea el paisaje urbano.

La pintora definió su estilo dentro de la abstracción, «absoluta y definidamente», pero puntualiza que en la etapa actual, que es la que presenta en el Centro Cultural Provincial, se está acercando al constructivismo, «aunque no es total, porque los pintores constructivistas utilizan los colores puros y yo tengo bastante pasión y no es tan racional el color». «Empieza a entrar en ese camino, en esa determinación», remachó.