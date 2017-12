Afectados por las preferentes de Palencia donan 3.650 euros a la lucha contra el cáncer Miembros de la asociación, durante su visita al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. / El Norte La Asociación Razón y Justicia entrega el saldo de su actividad tras iniciar los trámites de su disolución al lograr el objetivo por el que se creó EL NORTE Palencia Sábado, 23 diciembre 2017, 12:36

La Asociación Razón y Justicia de Palencia, que aglutina a 932 personas afectadas por las preferentes y subordinadas de Caja España-Duero, ha donado el saldo bancario de su actividad a la investigación contra el cáncer tras lograr el objetivo por el que fue creada e iniciar los trámites para su disolución.

La asociación ha ganado 852 juicios a la entidad bancaria (cero sentencias perdidas), lo que le ha llevado a recuperar 32.515.000 euros, con una media de 37.000 euros de media recuperados para cada afectado. El saldo resultante de su actividad ha sido de 3.650 euros, que han sido donados al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, que utilizará ese dinero para continuar con su actividad, que aglutina los mejores recursos humanos existentes en el campo de la investigación del cáncer a nivel regional y nacional, con vocación de ser referencia por su calidad, tanto a nivel nacional como internacional.

Además de esas 852 sentencias firmes ganadas por la asociación que no acudieron al canje y al arbitraje, hay otras 59 personas que sí que lo hicieron pero que decidieron después demandar en el juzgado. Cuatro de ellas cuentan ya con sentencia firme favorable, tres dictadas en la Audiencia de Palencia y una, en el Tribunal Supremo, y las otras 55 no cuentan aún con un fallo firme. «En los juzgados 3 y 7 de Palencia no nos están dando la razón en primera instancia, pero sí en la Audiencia», señalaba hace unos días Pablo Soler, presidente de la Asociación Razón y Justicia.

En agradecimiento por la donación, el director del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, Eugenio Santos, invitó a la asociación a visitar el centro y a conocer sus proyectos el pasado día 20. «La experiencia fue inmejorable y regresamos con la seguridad de que la aportación de la asociación sería bien empleada», apuntan desde la Asociación Razón y Justicia de Palencia