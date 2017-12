La actriz jienense Petra Martínez recibe con orgullo y simpatía el Águila de Oro Petra Martínez agradece el premio en la apertura del Festival de Cortos de Aguilar. / Nuria Estalayo La alcaldesa de Aguilar apuesta por un nuevo exitoso festival en la edición previa al trigésimo aniversario NURIA ESTALAYO Aguilar Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:27

Con gran simpatía y con mucho orgullo recogió ayer Petra Martínez el Águila de Oro en la vigésima novena edición del Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo. La homenajeada se encontró con una sala llena a la que asistieron numerosos representantes institucionales locales y provinciales, como la diputada de Cultura, Carmen Fernández Caballero, además de patrocinadores, realizadores y vecinos de la villa. En la gala de inauguración de Fica, con Jaime Astuy y Marta López como presentadores, la actriz habló a los asistentes a la gala de apertura que tuvo lugar en el Cine Amor de su experiencia como actriz e hizo reír y aplaudir al público con las anécdotas de sus rodajes.

Aunque antes recordó que el primer premio que recibió fue hace 20 años en este mismo festival que visitó en esa ocasión por primera vez y en la que ganó el galardón de mejor actriz por su participación en el cortometraje de Mateo Gil ‘Allanamiento de Morada’, que los espectadores tuvieron oportunidad de disfrutar durante la gala, además de otros cortos. Petra Martínez estuvo acompañada en el escenario por Bernabé Rico, director de ‘Libre Directo’, otro de los cortos protagonizados por la actriz. La galardonada también rememoró la segunda vez que estuvo presente en Fica acompañando a Ramón Barea y al fallecido Álex Angulo, al que quiso rendir ella misma un homenaje.

La actriz jienense habló de sus primeros contactos en el cine y en la televisión donde participó en el programa ‘Barrio Sésamo’ acompañando a la Gallina Caponata, pero confesó que no le gustó mucho la experiencia y se dedicó a hacer teatro, que es una de sus pasiones. Aunque fue Gil con ‘Allanamiento de Morada’ el que la introdujo en el mundo de los cortometrajes y al que ofreció los mejores calificativos. «Ahora no trabajo mucho en cortos porque tengo muchos años y mucho trabajo, pero quiero volver», confesó, asegurando que en los cortos hay mayor cercanía y familiaridad entre los implicados en su rodaje y es una de «las cosas más bonitas que se puede hacer». Y así subrayó que recogía el Águila de Oro con orgullo en este festival donde he sido «muy feliz» y sobre todo porque «me lo entregan por el apoyo que he podido aportar al cortometraje es una satisfacción».

La actriz recibió el galardón de manos de la alcaldesa de la localidad, María José Ortega, quien aseguró que es un honor poder entregárselo a «un pedazo de actriz de los pies a la cabeza».

Antes del comienzo de la gala, la alcaldesa recalcó a los periodistas que se han planteado dos objetivos en esta edición: que sea un éxito como las anteriores, y que se cierre una década, la del último año, el vigésimo noveno, para empezar con la trigésima edición el próximo año y seguir trabajando con toda la ilusión del primer día.

Durante estos días, se rendirá asimismo un homenaje a la primera sesión del ciclo dedicado a Fele Martínez, con un ciclo dedicado al actor que este año forma parte del jurado oficial y cuya trayectoria será reconocida con la proyección de algunos cortos de los que es protagonista.

Previamente a la gala, el actor recordó en un encuentro con los medios que estuvo en el festival de Aguilar por primera vez hace 20 años y que recibió con sorpresa este homenaje con el que se siente «abrumado». El actor abogó incluso por una ley que promueva la proyección de cortos antes de los largometrajes.