M «Para ser actor, me propuse coraje, entusiasmo y amor a la profesión» José Sacristán, en una escena ‘Muñeca de porcelana’. / Antonio Castro El rodaje de ‘Tiempos de guerra’ impide al reconocido intérprete recoger hoy el galardón en la apertura del festival FERNANDO CABALLERO Palencia Lunes, 11 septiembre 2017, 12:22

La elegancia es una de las cualidades de José Sacristán (Chinchón, Madrid, 27 de septiembre de 1937). Elegancia sobre las tablas, en la televisión y el cine. Sus personajes prolongan, en definitiva, esa elegancia que le caracteriza personalmente. Hoy no podrá desplazarse a Palencia para recoger el premio al mejor actor que el público del festival de 2016 le concedió por su trabajo en ‘Muñecas de porcelana’, pero no deja de agradecer este premio y la propia existencia del fetival en este entrevista con El Norte de Castilla, periódico que le recuerda a su «queridísimo y admirado Miguel Delibes», por lo que el decano de la prensa española «tiene lógicamente un lugar en el corazón de uno». Sacristán ya recibió el mismo premio en el festival de 2007 por su interpretación de ‘Un Picasso’, galardón que compartió con Manuel Tejada, por su participación en la obra ‘El león en invierno’. En 2005 recogió en Guardo el Premio a la Coherencia, que le concedió Izquierda Unida.

-Recibió el premio por su interpretación en ‘Muñeca de porcelana’. ¿Cómo se siente?

-Lamentablemente no puedo acudir a Palencia a recogerlo, porque me pilla trabajando, pero me siento muy agradecido, porque además esta es la segunda vez que el Festival de Palencia tiene la generosidad de reconocer mi trabajo. Estamos grabando ‘Tiempos de guerra’ y me es imposible acudir. En este oficio..., ya se sabe. Me siento muy agradecido y aprovecho la ocasión para agradecer públicamente la celebración de ese festival, que dice mucho en favor del amor y la dedicación al teatro en Palencia.

-Este es su segundo premio del Público en Palencia. ¿Es un plus a su carrera?

-Esto de los premios hay que agradecerlos y reconocerlo, pero no puede uno vivir pendiente de los premios. Naturalmente que lo agradezco, lo reconozco y lo celebro.

-¿Qué significa ‘Muñeca de porcelana’ en su trayectoria como actor?

-Ha sido un paso importante. Era todo un reto, porque no en valde es una obra que ha estrenado Al Pacino en Broadway. He recibido la felicitación personal del señor Mamet, autor de la obra, que me envió una carta muy cariñosa y con una pulsera de plata de regalo. Ha sido muy satisfactorio, al margen de trabajar con Juan Carlos Rubio (el director) y con Javier Godino (su compañero de reparto). Estoy muy contento de mi trabajo, y además, afortunadamente, contamos con el favor del público. Ahora recuperamos la gira y estaremos hasta mayo del año que viene.

-Actuó como Javier Godino, un joven actor. ¿Un veterano como usted aprende de los jóvenes?

-No te quepa ninguna duda. Ya coincidí con Javier en ‘El loco de los balcones’, de Mario Vargas Llosa, y es uno de los actores jóvenes, de los que hay muchos ya, que primero lo hacen muy bien y luego proponen cosas. Es un chaval que investiga, que se la juega… Es una delicia. Además, en este oficio, pobre de aquel que piensa que ya lo sabe todo. El aprendizaje es permanente. Esto es recíproco: uno seguramente que tiene algo que enseñar, pero siempre, siempre, hay algo que aprender.

-¿Usted le dio algún consejo?

-No. Antes monja que dar consejos. Sugerencias, cambio de impresiones..., pero consejos, no, nunca.

Castilla campesina

-¿Por qué José Sacristán ha llegado a ser el actor que es? ¿Qué se propuso usted para ello?

-No sé… ¿Proponerme? ¿Qué te vas a proponer? No era nada fácil desde Chinchón, en la Castilla campesina de los años cuarenta, decidir ser actor. Pero fue vocacional desde crío, un empeño en el que he puesto todo el talento en el caso de que lo tenga, pero sobre todo entusiasmo, fuerza, coraje, disciplina y amor a esto.

-¿Guarda algún recuerdo especial de sus estancias en Palencia?

-Me gusta mucho esa ciudad por lo que tiene de camino intermedio entre la gran ciudad y el pueblo. Son dimensiones perfectas, a mí me encanta. Allí se rodaron parte de las escenas de Calle Mayor. Es una ciudad muy manejable, muy vivible, muy sociable y además tiene un Festival de Teatro extraordinario.

-Ha representado al Quijote, a Picasso, a Machado… ¿Qué personaje le gustaría representar que no lo haya hecho todavía?

-No te sabría decir, ni de la literatura dramática ni de la historia. No tengo preferencias por uno concreto. Ahora las propuestas que tengo en cartera son comedias o melodramas contemporáneas que me gustan muchísimo. Afortunadamente puedo elegir, y mi elección está siempre en una historia que me guste y un personaje que al margen de satisfacerme como actor, sea de alguna utilidad para el que vaya a verlo, que saque alguna conclusión. No hablo de mensajes ni de dar doctrina, pero sí que tenga algo que ver con la condición humana, que sirva de algo.

-Las plataformas de televisión digitales están potenciando la producción de series. Un caso que le es cercano es ‘Velvet’. ¿Teme que se mantendrá la calidad respecto a las televisiones convencionales?

-En el caso de Velvet, no tenga ninguna duda. Yo lo he podido comprobar. En otras series, no te sé decir, pero en principio no tendrían por qué perder calidad las series en este medio.

-¿La televisión ha salvado a los actores ante la crisis del teatro y del cine?

-No cabe ninguna duda. La mayor fuente de contratación de actores está en la tele.

-No quisiera terminar la entrevista sin preguntarle por un tema de actualidad de enorme trascendencia. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo en Cataluña?

-Me parece un despropósito. Primero, un pésimo tratamiento de la cuestión por ambas partes, pero con los últimos acontecimientos, la Generalitat de Cataluña ha entrado en un disparadero realmente demencial. Me da mucho miedo, porque cuando están por medio las patrias, los dioses y las banderas, siempre hay algún exaltado que dice ‘para patria, la mía, para bandera la mía’, y ahí siempre que haya lucha, me da miedo. Yo he sufrido cuarenta año el nacionalismo españolista, y me aterra, porque los gestos y los pronunciamientos son los mismos.