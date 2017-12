El actor Fele Martínez protagoniza la tercera jornada del Festival de Cortos de Aguilar El actor Fele Martínez, a la izquierda, con Javier Gutiérrez, en una escena de la serie: 'Estoy vivo'. / El Norte El alicantino descubrirá una placa con su nombre en la calle del Puente, una iniciativa que tendrá continuidad en próximos años con más cineastas Jueves, 7 diciembre 2017, 13:11

El actor alicantino Fele Martínez será el principal protagonista en la tercera jornada del Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo (FICA), hoy jueves. En su regreso al festival aguilarense, tras haber realizado una primera visita en 1998, forma parte del jurado oficial y cuenta con un ciclo dedicado a su amplia trayectoria en el cortometraje. Esta retrospectiva recoge algunos de los trabajos más destacados del intérprete durante los últimos veinte años y consta de dos sesiones, una la que se proyectó ayer y otra programada para hoy.

Además, el FICA ha organizado un encuentro de Fele Martínez con el público del festival dentro de la sección ‘Vermut meetings’, que tendrá lugar en el Hotel Valentín a las 13 horas. Al término de este acto, el actor descubrirá una placa con su nombre que el festival ha situado en la calle del Puente, lugar en el que históricamente han estado situadas las salas de cine de la localidad. Se trata de una iniciativa que tendrá continuidad en los próximos años y que pretende recordar a los cineastas que han tenido una vinculación especial con el festival.

Fele Martínez logró el Goya al mejor actor revelación en 1996 por su interpretación en ‘Tesis’, ópera prima de Alejando Amenábar, y ha trabajado en películas como ‘Abre los ojos’ (Alejandro Amenábar, 1997), ‘Los amantes del círculo polar’ (Julio Medem, 1998), ‘El arte de morir’ (Alvaro Fernández Armero, 1999), ‘Capitanes de abril’ (María de Medeiros, 1999), ‘Lágrimas negras’ (Ricardo Franco, 1999), ‘La mala educación’ (Pedro Almodóvar, 2004), ‘A un metro de ti’ (Daniel Henríquez, 2008), ‘Tensión sexual no resuelta’ (Miguel Ángel Lamata, 2010), ‘Sal’ (Diego Rougier, 2012) o ‘La noche que mi madre mató a mi padre’ (Inés París, 2016). Además, ha participado en diferentes obras de teatro y en series de televisión como ‘Física o química’ (2008), ‘Gran hotel’ (2011-2013) o ‘Buscando el norte’ (2016).

Al margen de las actividades vinculadas a Fele Martínez, el FICA ofrecerá hoy jueves nuevas sesiones en el cine Amor y en el Salón Sindical. Dos de ellas, en las que podrán verse ocho cortometrajes, forman parte de la sección oficial a concurso. La primera estará formada por ‘Los desheredados’, ‘Silencio por favor’, ‘I want pluto to be a planet again’, y ‘Les bones nenes’.

La segunda sesión de la sección oficial contará con otros cuatro trabajos: ‘The Alan dimension’, ‘Ambulanse’, ‘Waste’, y ‘Aliens’.

Junto a la sección oficial, el FICA ofrecerá tres sesiones más hoy, una dedicada al programa infantil Pack Magic y otra al ciclo ‘Documentalistas’. En la tercera sesión, el certamen aguilarense inicia un nuevo ciclo dedicado a los cortos portugueses.

Organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, el FICA cuenta con la Diputación de Palencia como patrocinador especial y con la Junta de Castilla y León, Galletas Gullón y Aquona como patrocinadores principales.