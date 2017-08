Acaip regala chorizos en protesta por la situación de los funcionarios de prisiones Representantes de Acaip reparten chorizos ante la Subdelegación. / Antonio Quintero El sindicato asegura que la situación de los trabajadores es «caótica e insostenible» y pide el cese de la cúpula de Instituciones Penitenciarias RICARDO S. RICO Palencia Lunes, 7 agosto 2017, 12:16

Sesenta chorizos, cada uno en una bolsita individual con la fotografía impresa del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, han regalado este lunes a los palentinos los representantes del sindicato de prisiones Acaip ante la Subdelegación del Gobierno, como parte de la movilización por la «caótica e insostenible» situación que, según denuncian, se vive en los centros penitenciarios españoles.

«Es una reivindicación a nivel nacional, una concentración en todas las subdelegaciones de Gobierno, que se va a hacer durante esta semana. Lo que queremos denunciar es la deriva del sector penitenciario en estos últimos años de la mano del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. Nos tiene completamente abandonados, sobre todo en materia de personal, nos faltan de cubrir unas 3.000 plazas de funcionarios de prisiones debido a la escasa oferta de empleo público que hemos tenido en los últimos cinco años. No hemos tenido concursos de traslados en los últimos años, y en Dueñas cuando acabe el año, nos van a faltar unos 50 funcionarios del servicio de vigilancia, y nadie pone remedio a la situación. Esperemos que Interior reaccione y cese a la cúpula de Instituciones Penitenciarias, y después, que se siente a negociar con los sindicatos y haya una negociación seria y real, porque no ha habido diálogo social en los últimos cinco años», ha señalado Alberto N., representante del sindicato Acaip en Palencia.

«Queremos recuperar la plantilla, los concursos anuales de traslado, el poder adquisitivo que se ha perdido en los últimos años y unas retribuciones acordes con nuestras funciones y nuestra situación. En Dueñas debería haber 450 funcionarios, más el personal laboral, unos 40 trabajadores, esa sería la relación de puestos de trabajo. Seguimos con el aumento de la conflictividad en los centros penitenciarios, en Dueñas especialmente debido al envejecimiento de la plantilla en los últimos años, porque nadie llega nuevo desde 2010 y los funcionarios van envejeciendo y se van jubilando y cada mes que pasa perdemos a un compañero. Esta situación ya es insostenible», ha agregado Alberto N., que ha añadido que los chorizos «no van destinados a nadie en particular, sino a la población en general, para que tenga un poco de conciencia del problema que tenemos, que sepa que también existimos y que pertenecemos al Ministerio del Interior y que parecemos el hermano pobre del ministerio, porque nadie se acuerda de nosotros. Como es una época de barbacoas, pues hemos decidido regalar chorizos a la gente».

En cuanto a la denuncia del sindicato contra el director de la cárcel de Dueñas, Javier Díez, por confinar a reclusos en una celda de la prisión sin agua corriente ni desagües, ni tampoco ventilación, además de haber en su interior dos cámaras de videovigilancia conectadas a un monitor; un sistema de iluminación que permite tener encendida la luz toda la noche, y una salida en el inodoro que conduce a un recipiente externo para recoger e incautar cualquier objeto o sustancia que defeque el interno, Alberto N. ha explicado que «el tema está ya judicializado y no podemos comentar mucho más hasta que no se pronuncie el juez, no sabemos si ha realizado alguna actuación». «La celda se dejó de utilizar el mismo día que se puso la denuncia, nadie ha vuelto a entrar», ha agregado el representante de Acaip en Palencia, que ha insistido en la conflictividad en el centro.

«En Dueñas, actualmente con 930 internos, hay agresiones a funcionarios e incidentes continuos. Este año hemos tenido pocas agresiones, pero el número de incidentes ha aumentado respecto a 2016. Hay 300 partes disciplinarios (incidentes entre internos o con trabajadores) más que el año anterior», ha concluido.