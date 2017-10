Absuelto el excomisario Julián Cuadrado de un delito contra la integridad laboral El excomisario jefe Julián Cuadrado. / Antonio Quintero Una subinspectora del Cuerpo le pedía dos años de cárcel y 20.000 euros de indemnización por conductas vejatorias y humillantes RICARDO S. RICO Palencia Martes, 10 octubre 2017, 14:53

La titular del Juzgado de lo Penal de Palencia ha dictado una sentencia en la que absuelve al antiguo comisario de la Policía Nacional en Palencia Julián Cuadrado de un presunto delito contra la integridad laboral cometido sobre una subinspectora del Cuerpo, que como acusación particular pedía para el acusado una pena de dos años de prisión y una indemnización de 20.000 euros por conductas vejatorias y humillantes contra ella. A esa petición se adhirió la acusación popular, que ejerce el sindicato Confederación Española de Policía (CEP). Por su parte, la Fiscalía no acusaba al entender que no existía delito, y la defensa de Julián Cuadrado solicitaba su libre absolución. Contra esta resolución, cabe recurso de apelación ante la Audiencia.

El juicio contra Julián Cuadrado quedó visto para sentencia el pasado 25 de septiembre después de que la vista oral se reanudase tras la primera sesión llevada a cabo el 19 de septiembre en el Juzgado de lo Penal de Palencia.

La Audiencia Provincial desestimó en marzo un recurso presentado por Julián Cuadrado contra la decisión de un juzgado de la capital palentina, que había resuelto previamente su imputación por la supuesta autoría de acoso laboral a una subinspectora del Cuerpo. La Audiencia ratificó que existían indicios de que Julián Cuadrado había venido realizando «actos hostiles o humillantes contra una subordinada en la Comisaría de Policía Nacional de Palencia», por lo que consideró que se debían continuar las diligencias y abrir un procedimiento penal.

El acusado declaró que no había adoptado en ningún momento decisiones encaminadas a humillar o perjudicar a la subinspectora, negando en todo momento que se hubiese sucedido alguna situación de acoso. Por su parte, la denunciante se ratificó en sus acusaciones.