Más de 3.000 firmas exigen a la Junta un segundo médico de urgencias en Frómista Vecinos de Frómista presentan en la Junta las firmas para exigir un médico. / Marco Alonso Los vecinos exigen que la consejería de Sanidad no amortice una plaza que consideran necesaria Viernes, 29 diciembre 2017, 22:34

Una plataforma en defensa de que se mantenga el segundo médico de guardia que siempre ha existido en el centro de salud de Frómista, y que no ha sido sustituido tras la jubilación, presentó ayer en el registro de la Delegación Territorial de la Junta más de 3.000 firmas en las que exige a la Consejería de Sanidad que no se amortice una plaza que ellos consideran necesaria.

Los representantes de este colectivo se reunieron posteriormente con el delegado territorial de la Junta en Palencia, Luis Domingo González, que Luis Domingo González, ha matizado que «el servicio de urgencias en esa zona de la provincia se sigue prestando con los mismos efectivos». Según el delegado no ha habido recortes, sino una reorganización del servicio sanitario.

El delegado ha asegurado que el servicio de urgencias de Frómista lleva un mes funcionando con este nuevo sistema sin que se hayan registrado incidencias. En su intervención, sostuvo que hay más centros de salud con más tarjetas sanitarias que la zona de Frómista y que cuentan con el mismo servicio de urgencias que se ha dejado en esa parte de la provincia.

No obstante, los vecinos ven la situación con otros ojos y aseguran que muchos vecinos han tenido que venir al hospital con pequeñas urgencias al no poder ser atendidos en el centro de salud de Frómista. «De esto no queda constancia en ningún lugar, pero supone una incomodidad para los vecinos y un colapso del hospital sin justificación», afirman.