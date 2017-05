Tráfico estudia rebajar la velocidad de ocho carreteras palentinas frecuentadas por ciclistas

La alerta que se ha generado en la sociedad tras los últimos atropellos a ciclistas con consecuencias dramáticas ha encontrado una respuesta a nivel nacional, pero también en la provincia. De la indignación se ha pasado a la acción y la reunión del Comité de Seguridad Vial presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, permitió conocer los planes del Ministerio, que trabaja para aumentar el número de rutas seguras para los ciclistas, y Palencia también está en el borrador.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recopilado información para conocer las carreteras de mayor tránsito de ciclistas de la provincia, y valorar la posible implantación de una reducción temporal de la velocidad máxima permitida en los tramos de las vías que, durante unos días y horarios determinados, circulen un mayor número de bicicletas. La DGT se puso en contacto el mes pasado con la delegación palentina de la Federación de Ciclismo de Castilla y León para conocer cuáles son estas carreteras y la respuesta de la federación no se ha hecho esperar. La delegación provincial ha señalado la carretera de Palencia a Astudillo, la de Villalobón, la que va de la capital a Ampudia, la de Grijota y las vías que unen Aguilar de Campoo con Cervera y Barruelo de Santullán como las carreterascon más número de bicicletas.

Las últimas noticias de atropellos han hecho que la comunidad ciclista se movilice, aunque la autocrítica también es necesaria y el delegado provincial de la Federación de Ciclismo,Ricardo Martín, no resta importancia a las imprudencias que se cometen sobre los pedales de una bicicleta. «Reconozco que tenemos un grave problema con los vehículos y sé que nosotros metemos la pata también alguna vez, aunque hay que darse cuenta de que somos la parte más vulnerable sobre el asfalto y necesitamos que se nos defienda», destacó Martín.

El objetivo de la puesta en marcha de estas nuevas rutas seguras es facilitar y proteger el tránsito de ciclistas por las carreteras convencionales y reducir la accidentalidad, por lo que las señales que se instalarán en un futuro informarán de periodos, tramos y rutas con elevada intensidad circulatoria de ciclistas, además de limitar la velocidad.

Estas medidas irán acompañadas de otras, como una mayor presencia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las vías secundarias donde hay más ciclistas los fines de semana, o el aumento de los controles de alcohol y drogas en las mañanas de los sábados y domingos. De hecho, el ministro del Interior ha precisado que se pretende incrementar en 100.000 los de alcohol y en 30.000 los de drogas.

Ensanche de arcenes

Otra de las medidas que se están barajando como solución para acabar con los atropellos de ciclistas es el ensanchado de los arcenes, actuaciones que no tienen demasiado sentido para el delegado provincial de la Federación de Ciclismo. «El ensanchado de arcenes en carreteras secundarias es muy problemático.Los ciclistas deben circular en paralelo y los arcenes están llenos de gravilla. Puede ser peor incluso el remedio que la enfermedad. La rebaja de la velocidad máxima y el incremento de los controles son las mejores medidas para acabar con estos problemas», explicó ayer Martín.

El uso de la bicicleta durante los meses de verano se multiplica de forma exponencial, aunque de los 4.000 vehículos que se registraron en el Plan de Movilidad Ciclista encargado por el Ayuntamiento de Palencia solo el 3,4% eran bicicletas. Si esta cifra se extrapola sobre el número de desplazamientos diarios de la capital, supone que entre un 1,20% y un 1,35% de los recorridos en la capital se realizan en bicicleta, unas cifras que colocan a la bici como un medio de transporte minoritario. No obstante, la vulnerabilidad del ciclista frente a los elementos que pueblan el asfalto convierten las medidas que baraja la DGT en necesarias para evitar desgracias, tal y como asegura Ricardo Martín. «Nosotros no sabemos qué hay que hacer, no tenemos la solución, pero tenemos claro que hay que hacer algo, hay que tomar medidas, porque hay vidas en juego», concluye el delegado de la Federación de Ciclismo.

Las imágenes del brutal atropello en la localidad valenciana de Oliva permanecerán en la retina de los ciclistas durante mucho tiempo y, tanto la DGT como el ministerio del Interior, ya trabajan para que este triste final sobre el asfalto no se vuela a repetir en las carreteras españolas. Por el momento, la DGT ha puesto el foco sobre ocho vías de la provincia de Palencia que pueden ver aminorada su velocidad máxima autorizada.