El teatro Principal de Palencia acoge ‘La mentira’, de Florian Zeller, un tratado sobre la vida conyugal

‘La mentira’ escrita por el dramaturgo Florian Zeller, bajo la dirección de Claudio Tolcachir y un reparto formado por los actores Carlos Hipólito, Natalia Millán, Armando del Río y Mapi Sagaseta, llega al Teatro Principal este miércoles, 17 de mayo, dentro de la programación Primavera Cultural 2017 diseñada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento capitalino.

La obra –cuya representación comenzará a partir de las 20,30 horas- es un auténtico tratado sobre la vida conyugal. ¿Dónde nos lleva la verdad y la mentira dentro del matrimonio? Cada mentira que se cuenta tiene una consecuencia dentro de la relación que no tendrá vuelta atrás y solo se podrán arreglar con otra nueva o, lo que puede ser peor, con una verdad que resulte más convincente… La obra ha sido alabada por ser considerada una maquinaria perfecta. No falta ni sobra una palabra para que estas situaciones desemboquen en un final sorprendente que se ha ido tejiendo con una habilidad inmejorable.

‘La mentira’, que esta temporada se ha presentado en París en el Teatro Edouard VII, es una comedia “inteligente”, en palabras de su director. Narra la historia de Alicia (Natalia Millán) y Pablo (Carlos Hipólito), que han invitado a cenar a la pareja amiga formada por Miguel (Armando del Río) y Laura (Mapi Sagaseta). Pero Alicia ha visto por la calle a Miguel besando a otra mujer e insiste en que si ve a Laura debe contárselo, por lo que le pide a Pablo que cancele la cena. Sin embargo, Pablo insiste en no cancelar la cena y, sobre todo, que Alicia no le diga nada a Laura… La obra “dispara” un montón de preguntas “interesantes”, de manera que el espectador “participa, toma partido” y puede cambiar de opinión, ha argumentado el director. ¿Debe contarlo? Su propio marido insiste con vehemencia en que no lo haga. ¿Por qué? ¿Tiene él algo que ocultar? Un juego de mentiras y verdades que, con una perfecta maquinaria, nos dirige a un sorprendente final.

Las entradas -a un precio que oscila entre los 12 y los 20 euros- se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Principal hoy miércoles en horario de 09.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Además, pueden adquirirse a través de la página Web www.teatroprincipalpalencia.es.