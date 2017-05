El PP impide a Carriedo volver a presidir el partido en Palencia

La comisión ejecutiva nacional del Partido Popular ha comunicado a Carlos Fernández Carriedo que no puede aplicarle el régimen de excepciones relativo a las compatibilidades de cargos para no establecer un precedente que pudiera afectar a otras provincias en las que también hay peticiones. Desde la ejecutiva se ha comunicado al presidente del PP palentino que, a pesar de contar con el consenso de todo el partido provincial y de la dirección autonómica, no se quiere abrir la mano en el régimen de incompatibilidades puesto que hay otras provincias en las que la situación es más compleja como Sevilla o Jaén y no se quieren establecer diferenciaciones para no causar agravios comparativos, según ha explicado el propio Carlos Fernández Carriedo, quien ha señalado que «entiendo perfectamente la decisión, porque aunque en Palencia no se da ningún problema y hay un gran consenso en torno a la petición, esto no ocurre en otras provincias y el partido no ha querido que se generen situaciones de agravio ni se creen referentes».

Sin embargo, algunas excepciones sí se han concedido, como en Zamora, ya que se ha autorizado al diputado José María Barrios a optar a la presidencia del partido a pesar de su condición de parlamentario en la Cámara Baja, lo que también se rechaza en los estatutos. Parece que en este tipo de casos sí se han permitido excepciones, dada la naturaleza de los cargos.

En un mensaje remitido por Fernández Carriedo a la militancia del PP de Palencia, en el que les agradece su apoyo durante su mandato, el todavía presidente explica que el PP ha decidido que no se incluye la posibilidad de compatibilizar la responsabilidad de presidente provincial y consejero de gobierno autonómico, tal y como figura en el artículo 10 de los estatutos.

Por el momento, a pesar de que el plazo acaba este viernes a las 20 horas, ningún otro afiliado ha manifestado su intención de optar a la presidencia del partido, aunque todas las fuentes apuntan a un inminente anuncio de la secretaria general y presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.