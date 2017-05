La fabiola refuerza su promoción para conseguir la marca de garantía en un año

Obtener una marca de garantía, un sello distintivo, un reconocimiento de calidad o una denominación de origen se convierte siempre en un proceso largo, complejo, en el que los promotores tienden en algún momento a desesperar, por eso, siempre es necesario el trabajo detallado, minucioso y armado con una buena dosis de paciencia.

Y esta es, sin duda, la actitud que mantiene la Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Palencia desde hace diez años, cuando comenzaron a plantearse la posibilidad de conseguir un distintivo de calidad para uno de sus productos estrellas, totalmente característico de la provincia de Palencia. Se trata de la barra denominada fabiola, que según algunos estudios puede tener sus orígenes en torno al siglo XVI, aunque otros aseguran que es una pieza del siglo XX nacida a partir del tradicional pan castellano, que recibió el nombre como homenaje a la reina de Bélgica de origen español, con motivo de su noviazgo y posterior boda con el rey de Balduino de Bélgica, en 1960.

Doce empresas unidas

Para conseguir esa marca de garantía de calidad, doce panaderías de la provincia de Palencia trabajan de forma coordinada, con el objetivo de que el próximo año puedan alcanzar esta meta, y la fabiola palentina pueda lucir un sello distintivo como pan con unas características especiales y diferenciadoras, que, además, garanticen una elaboración de calidad.

En estos momentos, con el apoyo de la Diputación Provincial y del Centro Tecnológico del Cereal (Cetecé) se está trabajando en actualizar un estudio que se ha elaborado sobre la historia de la fabiola, para incluir una especie de manual de proceso de elaboración. «Para tener ese sello de calidad, debemos fijar unas pautas, unos estándares de elaboración. Ahora estamos en ello, y una vez que tengamos ya el manual, junto con el estudio histórico, debemos presentarlo a Itacyl, lo que esperamos que sea en septiembre u octubre. Y probablemente para la primavera del año que viene ya tengamos ese sello de calidad y podamos llevar al mercado la fabiola de Palencia bajo esa marca de garantía. Y eso en qué se va a traducir después en la compra, en que el consumidor va a poder asegurar que es un producto cuidado y con un estándar de fabricación», explica Bizien Serrano, presidente de los panaderos palentinos y uno de los socios de Panadería San Francisco.

«Al final, lo que se pretende es ensalzar aquello que venimos haciendo de toda la vida, darle un poco de valor, y asegurarnos de que no se pervierte el producto», corrobora Fernando Acuña, también socio de San Francisco y tesorero de la asociación de panaderos.

«Vamos a dar unos baremos, no a ajustar las cantidades de tal forma que todos hagamos lo mismo. No es eso, con una serie de pautas, cada uno podrá hacer su producto, poner su toque, pero, por ejemplo, no se va a permitir que se congele la masa para hornearla en la tienda. Eso no será una fabiola palentina. Habrá libertad, pero con unas pautas y unas calidades concretas en los productos», aclara Bizien Serrano, quien indica que no podrá utilizarse alegremente cualquier harina u otros ingredientes que no superen esos estándares de calidad.

Para impulsar el proyecto y darle un mayor renombre, la agrupación de fabricantes palentinos de pan quiere este año reforzar las actividades de promoción de su producto estrella, por lo que, a lo largo de los próximos meses, tienen previsto salir a la calle en diferentes ferias y exhibiciones.

La primera cita prevista es la IX Feria del Pan de Grijota, prevista para el último fin de semana de mayo, en la que habrá un reparto gratuito de fabiolines. Además, se quiere organizar también durante el verano otra feria en alguno de los municipios del Cerrato, aunque todavía no está cerrado. También en otoño, con motivo del Día Mundial del Pan (16 de octubre), se organizará la II Feria de la Fabiola, con una amplia programación de actividades.