«Si hay algo que necesite Palencia, marcaré el teléfono del Ministerio»

El decano del Colegio de Abogados de Palencia, Santiago González Recio, fue nombrado hace días vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, que preside la también palentina Victoria Ortega. Y desde su posición ayudará en todo lo posible a su colectivo y a la Justicia en Palencia.

–Estará muy satisfecho con su nombramiento como vicepresidente del Consejo de la Abogacía...

–Para mí es una gran satisfacción personal, y por otro lado, para el Colegio de Abogados de Palencia es un éxito que un miembro del colectivo esté representando a Palencia en los estamentos del Consejo General de la Abogacía.

–¿Qué tiene Palencia en cuanto a letrados para que la presidenta, Victoria Ortega, y usted estén en la cúspide del Consejo General de la Abogacía Española?

–Hace poco hubo en Palencia unas jornadas de Derecho Concursal y vino una jueza de Madrid que es de Palencia, Ana Gallego, que dijo en una entrevista que los abogados de Palencia eran de los mejores que ha conocido. Ya no a nivel profesional, sino a nivel deontológico y personal, Palencia es una buena escuela de abogados y lo dicen todos los jueces que pasan por aquí, todos se van con la sensación de que aquí hay buena gente, buenos profesionales pero también buenas personas, nada conflictivos. Nos llevamos muy bien entre todos y somos un colectivo del cual estoy plenamente orgulloso, es un colectivo ejemplar.

–¿Por qué han pensado en usted para ocupar el cargo?

–No me han dado ninguna explicación. Me llamó la presidenta, Victoria Ortega, y me dijo que quería pedirme un favor. Pensé que, como es palentina, quería algo de aquí o hacer algo aquí, pero me dijo que quería que fuera el presidente de la Comisión de Relación con la Administración de Justicia. Me dejó muy sorprendido, hablé con la gente del despacho y con mi familia y me dijeron que adelante. No me han dado otra explicación, es verdad que hay muy buena relación con Victoria y con su equipo, creo que el motivo ha sido ese buen ‘feeling’ que hay y que ellos se rodean de gente con la que se entienden bien. Mi cargo es presidente de la Comisión de Relación con la Administración de Justicia, y al ser presidente de esa comisión, automáticamente soy vicepresidente del Consejo. El cargo lleva aparejado una de las vicepresidencias, porque el Consejo tiene una presidenta, un secretario general y siete vicepresidencias, Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Palencia. Estar el de Palencia al lado de todos estos colegios, como el de Madrid o el Barcelona, es muy de agradecer, porque al final es el Colegio de Abogados de Palencia el que está ahí. El Pleno se reúne cada dos meses, todos los vicepresidentes somos miembros de la Comisión Permanente, que es la ejecutiva. La formamos la presidenta, el secretario general, los ocho vicepresidentes y dos consejeros más, somos doce.

–Desde esa vicepresidencia, ¿qué objetivos se marca?

–Uno de ellos, fomentar el arbitraje, la mediación y la conciliación, mi comisión es la que tiene que dar los pasos necesarios para que se llegue a buenos términos en negociaciones con el Ministerio de Justicia. También el tema de funcionamiento de la Justicia, si hay algo que cojea, las relación con los juzgados y tribunales a nivel del Consejo General del Poder Judicial, para decir si faltan medios, personal... También las negociaciones con el Ministerio para fomentar el derecho constitucional de defensa, ese es el enfoque de esta comisión.

–¿En qué se beneficiará Palencia de su posición en el Consejo General de la Abogacía?

–El Colegio de Abogados de Palencia se beneficiará en la misma medida en que se van a beneficiar el resto de colegios, porque mi misión en Madrid va a ser una misión nacional, pero es verdad que ahora tengo mayor posibilidad y cercanía para que, si hay algo que necesitamos aquí, levantar el teléfono y llamar. Tendré un mejor acceso al Ministerio y al Consejo General para plantear determinados problemas. Hay un problema aquí con los abogados de guardia que están en el turno de oficio, que tengo que tratar de solucionar. El Ministerio solo nos paga la guardia de un abogado y eso está creando un problema tremendo, solo hay dinero para uno que está de guardia y el Ministerio tenía que autorizar a otro que estuviera de guardia, porque los jueces se quejan porque les hacemos esperar. Si, por ejemplo, estoy en la Guardia Civil haciendo una asistencia a un detenido, estoy haciendo esperar al juez que está con un detenido allí.

–Aprovechará ahora para hacer peticiones con respecto a la reforma de la Audiencia...

–El proyecto en sí lo conozco de pasada, porque la Gerencia de Justicia en Valladolid nos obvia al decano de procuradores, a mí, al de los graduados sociales... No quiere saber nada de nosotros. Lo que me fijé es que a los abogados nos mandan a un subsótano. Por lo que he hablado con el presidente de la Audiencia, va a ir fuera del edificio el Registro Civil, que es el Juzgado Número 4, que va al edificio de los sindicatos, y volverán al Palacio de Justicia el 1 y el 6. No sé lo que han hecho arriba, han levantado dos alturas pero no sé cómo queda. Pero aquí no tenemos capacidad, incluso el propio presidente de la Audiencia me dice que no le hacen ningún caso porque es una cuestión de infraestructura del Ministerio. Esto ha sido un error que se retrotrae a cuando se hizo el edificio del Banco de España, el error estuvo en distribuir juzgados por ahí, el de lo Penal por allá, cuando hubo la posibilidad de coger solares de sobra para hacer un edificio como Dios manda.

–¿Qué necesitan los abogados de Palencia?

–El turno de oficio. Funciona razonablemente bien y cada vez hay más gente que se acoge al abogado de oficio, pero necesitamos una mejor retribución porque las que tienen los abogados son ínfimas. Eso es lo que se está negociando con el Ministerio, es una pelea constante. Pero con este ministro se han conseguido cosas, el tema de las tasas judiciales, que se retirara el IVA que iba a gravar el turno de oficio...

«Hay elecciones este año y me presentaré» –Como decano del Colegio de Abogados de Palencia, ¿en qué anda inmerso actualmente? –Tenemos elecciones este año. En 2012 se celebraron elecciones para un mandato de cinco años, así que expira en diciembre. Creo que es el 15 de diciembre el día cuando se celebren las elecciones. –¿Se volverá a presentar para el cargo de decano? –Sí, me voy a volver a presentar, por última vez. En mi programa electoral se contemplaba una reforma de los estatutos y decía que solo serían dos mandatos. Lo primero que hicimos fue convocar una asamblea para aprobar esa reforma de los estatutos y se han puesto dos mandatos, pero yo, cuando salí elegido, no tenía limitación, por lo que este mandato no cuenta. Yo tendría derecho a otros dos más, pero quiero ser coherente con mi idea, así que terminaré mi mandato y me volveré a presentar. Y si salgo elegido, con ese segundo mandato se acabará mi vida institucional. –¿Cree que tendrá oposición para continuar al frente del Colegio de Abogados? –Siempre puede haber alguien a quien no le guste cómo va esto y que lo quiere cambiar, lo mismo puede pasar. Yo tengo un equipo magnífico, una junta de gobierno que no puede ser mejor en cuanto a trabajadora y solidaria con mis responsabilidades, estamos muy unidos en la junta de gobierno. Yo les pregunté que sí querían repetir y ellos me dijeron que qué iba a hacer yo. Les dije que, si iban todos, iba yo, y ellos me dijeron lo mismo. Contra esa junta de gobierno va a ser difícil pelear.

–Pero lo que no va a lograrse nunca es la independencia judicial...

–Creo que tienen presiones, y que hay una cierta disputa entre los partidos políticos de colocar a sus afines en la Justicia para que, llegados determinados casos, unos sean más proclives a unas determinadas ideas que otros, pero mi concepto de la Justicia es que funciona correctamente. Tengo que alabar la labor diaria que hacen los jueces, que se llevan trabajo a casa para las sentencias, esa es la labor que no ven los ciudadanos que hacen los jueces. Hay una carga de trabajo excesiva porque la Justicia está infradotada económicamente, tenía que haber más jueces para que la Justicia fuera más ágil. Yo no sé si el ministro habrá intervenido ahora con el tema este del ‘caso Lezo’ y la Fiscalía General, pero ya se sabe que el fiscal general depende jerárquicamente del gobierno. En el ‘caso Lezo’ no sé la injerencia del ministro, pero en relación con el Consejo General de la Abogacía sí que nos está facilitando mucho las cosas.

–La corrupción parece instalada permanentemente en España...

–Lo de estos últimos días ha sido descorazonador. Hay que creer en la presunción de inocencia, pero esto debe de ser tan claro y rotundo que resulta descorazonador, cómo pueden haber abusado tanto de su cargo. A mí nadie me convence de que mañana vuelva a salir otro caso. Por muchas medidas que hagan, reforma del Código Penal, reforma de la financiación de los partidos políticos... siempre va a haber personas delincuentes. Cuando tocas dinero público, parece que no es de nadie, es una cuestión de educación desde la base, respetar el dinero público y a los ciudadanos.

–¿Sigue estando en crisis el sector de la abogacía?

–Sí, ahora mismo escasea al trabajo, los abogados han sido de los más perjudicados con la crisis económica, porque ha habido muchos clientes que han restringido gastos. Además, las tasas judiciales de Gallardón nos hicieron mucho daño y nos está costando mucho levantarlo, y luego está que la crisis económica acarrea una situación de gente con escasez de medios, y ello supone que, cuando tienen un problema, acudan al turno de oficio. Aumenta el turno de oficio, pero baja mucho el cliente de a pie. Luego están las pólizas del seguro del hogar, que tienen un complemento de defensa jurídica, esos asuntos los llevan los abogados que tengan una aseguradora de cliente y se lo están quitando con ese seguro a otros. Para la profesión es complicado mantener un despacho si no tienes un buen cliente fijo, una aseguradora o una buena empresa.