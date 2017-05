Pitingo –que en idioma caló significa presumido– es su nombre artístico, pero detrás de Antonio Manuel Álvarez Vélez aparece un reconocido cantaor –Ayamonte, Huelva, 6 de noviembre de 1980– que ha hecho de la fusión del famenco y del soul su principal carta de presentación. Mañana actuará este viernes por primera vez en Palencia, donde presentará su disco ‘Soul, bulería y más’ (Teatro Ortega, 20:30 horas).

–¿Además de las canciones del nuevo disco, qué más ofrecerá en el concierto?

–Incluyo también canciones que no están en ningún disco y de anteriores discos. Será un concierto muy familiar, con canciones de éxitos y que no se han escuchado.

–¿Cómo le funciona la fusión del soul y la bulería, el flamenco?

–Llevo quince años de carrera y nos va muy bien, no solo en España, sino también México, Argentina, China, Estados Unidos... Gusta mucho. Sé separar lo que es el flamenco de la otra música, pero también sé unirlas. Lo he hecho desde muy pequeño, y cada vez hay más público que le gusta. Esa fusión atrae al gran público, a familias enteras.

–¿Esta fusión no hace perder identidad a los estilos originales?

–No. Partimos de la base de que el autor de una canción es el primero que da el beneplácito, le encanta. Yo intento respetar siempre el clima de la canción de soul y ofrecérsela a un público que no habla inglés. No creo que pierda la esencia. Tratamos de hacerlo diferente y llegar a todos los públicos, tanto a los flamencos como a los no flamencos.

–¿Y qué dicen los puristas?

–Los puristas son cuatro que no tienen idea de esto. Cuando un purista dice que el flamenco es puro, demuestra que no tiene ni idea, porque el flamenco es una mezcla de muchas músicas, judía, árabe, de Cuba, de Colombia..., de muchísimos sitios, aparte de la India. La pureza no existe en la música, porque somos todos mestizos, musicalmente hablando.

–¿No le tienta fusionar otros estilos?

–Yo he hecho de todo, pero lo que predomina en mi vida son esas dos músicas, ya no solo el soul solo, sino la música afroamericana en general, porque me gusta el gospel, el rhythm and blues y el soul, y del flamenco me gustan todos los estilos. Siempre me muevo entre dos aguas. Es lo que he vivido de chiquito, desde que tenía nueve años, y con trece ya estaba cantando gospel. Gracias a esta fusión he podido hacer colaboraciones con muchísima gente, entre ellos con Pink Floyd, Eric Clanton, Alicia Keys...

–¿Cómo se encuentra en la actualidad el soul?

–Hay poco soul, musicalmente no está muy presente ahora. El soul que escucho es de los años sesenta y setenta y de casi toda la época motown, porque ahora lo que se hace es pop o un poco de funky, pero soul, quintado Amy Winehouse, cuyo estilo se asemejaba más al soul clásico, ahora mismo hay poco. Y hay mucha gente que lo canta.

–¿Por eso quiere recuperarlo usted, no?

–El sonido de las baterías son diferentes, los coros son también diferentes, las contestaciones... Me gusta el sonido clásico. Tampoco quiero hablar de pureza porque el soul es una mezcla de muchas músicas, pero me gusta lo clásico, igual que del flamenco me gusta también el clásico de los años cuarenta, cincuenta, sesenta, y los grandes de esa época como Camarón.

–Actúa por primera vez en Palencia. Es una plaza a conquistar.

–Y me apetece mucho. Todas las cosas que son desconocidas para mí me gustan, porque siempre atraes a otro público y sumas, que es de lo que se trata.

–¿Para cuándo el próximo disco

–No te puedo decir exactamente..., pero el año que viene tendremos nuevo disco. De momento, estoy de gira con ‘Soul, bulería y más’, incluso hago concierto más flamencos, no solo me limito al disco, porque yo, ante todo, soy cantaor de flamenco.